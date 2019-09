Fotky Google nově podporují formát 21 : 9. Také díky Motorole

Motorola byla kdysi majetkem Googlu a i dnes, kdy patří Lenovu, dobré vztahy přetrvávají. Americká značka smartphonů se dohodla s Googlem na přidání podpory formátu 21 : 9 do aplikace Fotky. Tu mimochodem používají jako primární aplikaci pro prohlížení fotografií a videa smartphony Motorola One Vision a Motorola One Action.

Aby při zobrazení na smartphonech s displejem o poměru stran 21 : 9 nebyly na obrazovce nechtěné rámečky, přidal Google podporu tohoto poměru stran. Funkce přichází v rámci aktualizace Fotky Google v těchto dnech. Vedle uvedených Motorol ji mohou využít i smartphony Xperia 1, Xperia 10 a Xperia 10 Plus, které také obsahují ultra širokoúhlý displej. Sony ale svoje telefony vybavuje vlastní aplikací Album pro prohlížení videa a fotografií.