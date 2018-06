Fotoaparát v Xiaomi Mi 8 porazí i iPhone X a vyzve na souboj nejlepší fotomobily

Čínská firma teprve včera představila svůj nový vlajkový model Xiaomi Mi 8 a jak už to poslední dobou bývá, rovnou jej také otestoval francouzský fotografický benchmark DxOMark Mobile. Kvalita fotoaparátů ve smartphonech Xiaomi jde v posledních letech výrazně nahoru a nový špičkový model není výjimkou.

Xiaomi Mi 8 získalo celkové hodnocení 99 bodů, což jej momentálně řadí na čtvrté místo spolu se Samsungem Galaxy S9+. Ještě v únoru, před příchodem Huaweiů a HTC U12+, by to byla zlatá medaile. To ukazuje nejen, jak si Xiaomi dává na fotoaparátu záležet, ale jak se celkově síly mezi výrobci vyrovnávají.

Speciální verze Xiaomi Mi 8 Explorer Edition s průsvitnými zády:

Připomeňme, že fyzické parametry fotoaparátu u Mi 8 jsou stejné jako u modelu Mi Mix 2S, tedy duální snímač se dvěma 12Mpx senzory, hlavní čočka se světelností f/1.8 a optickou stabilizací, druhá čočka jako teleobjektiv se světelností f/2.4. Mi Mix 2S získal od Francouzů 97 bodů, Mi 8 výsledné snímky se stejným hardwarem dokázal ještě vylepšit.

U statické fotografie chválí tým DxOMark přesnou expozici se širokým dynamickým rozsahem (dobré HDR), plné a bohaté barvy při neutrálním vyvážení bílé, minimum artefaktů a dobrý bokeh efekt. Fotoaparát by ale nemusel tolik vyhlazovat obraz a ztrácet tak některé detaily. Jako videokamera sice není foťák tak silný, ale stále patří mezi nadprůměr. Líbilo se rychlé a přesné doostřování, slabší stránkou je vyvážení barev a expozice.