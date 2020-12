12 fotografických triků, se kterými rozbijete Instagram

Klonování

Jak do jedné fotky dostat vícekrát stejnou postavu? Jistě, můžete upnout foťák do stativu, pak experimentovat a strávit hodinu u Photoshopu. Ale moderní mobily na to mají speciální režim, který všechno tohle udělá za vás. Bez stativu se neobejdete, ale pak všechno vidíte na jednom displeji, jen instruujete figuranta a mačkáte spoušť.

Neumí to každý mobil, režim Klonovat mají vybrané modely od Xiaomi, my jsme fotili s Xiaomi Mi 10T Pro. Klonovat se dají fotky, tam se jedna osoba se vejde až čtyřikrát, i videa – u nich platí omezení na dva klony, ale vzhledem k jejich pohybu zjistíte, že to úplně stačí. Klip je relativně krátký a bez zvuku, viz ukázka níže.



Klonování jako jeden z chytrých režimů v nastavení fotoaparátu Xiaomi Mi 10T Pro.

Ukázkové video, na konci je i nepovedený záběr: