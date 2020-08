Fotosoutěž Huawei zná lokální vítěze. Získali smartphone P40 a postupují do globálního kola

Tradiční letní fotosoutěž Huawei vstupuje do další fáze. Lokální porota vyhlásila vítěze česko-slovenského regionálního kola. Autoři nejlepších snímků ve všech pěti soutěžních kategoriích získávají jako výhru smartphone Huawei P40 a spolu s autory z druhých míst postupují všichni do globálního finále. Zde nás tedy bude reprezentovat celkem 10 soutěžních snímků, některé si můžete prohlédnout v galerii tohoto článku.

Letošní ročník fotosoutěže má název Huawei Next Image 2020. Do společného česko-slovenského kola bylo přihlášeno několik tisíc fotografií. Podmínkou bylo pouze fotit výhradně na smartphone značky Huawei. Hlavní výhrou v globálním kole je částka 10 tisíc dolarů vložená do kreativního fondu a smartphone Huawei P40 Pro. Tento smartphone mohou získat i vítězové několika dílčích kategorií.