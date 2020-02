Francie dala Applu obří pokutu za zpomalování iPhonů. Firma se nebude odvolávat

V roce 2017 se provalila kauza, která ve finále pro Apple nedopadla příliš radostně. Francouzské generální ředitelství pro hospodářskou soutěž odhalilo pochybení na straně Applu a udělilo mu pokutu 25 milionů EUR. Zpomalování iPhonů tak americkou společnost vyjde pěkně draho.

Apple to myslel dobře. Myslel na uživatele a jejich iPhony, jejichž baterie už neměla takový výkon, jako v době koupě. Aby na ni kladl systém menší nároky, záměrně byl softwarově zpomalován, aby baterie vydržela o to déle. Efekt byl ale možná jiný, než Apple zamýšlel – uživatelé považovali své stroje za dosluhující, už tak obratně nezvládali to, co dříve, a obvykle si pořídili nový kus.

On by to nebyl ani tak velký problém, kdyby o tomto zpomalování Apple své zákazníky patřičně informoval. Ti ale neměli ani tušení, a právě to se generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž (tisková zpráva), nelíbilo. Po dohodě s pařížským státním zástupcem byla Applu udělena pokuta v přepočtu cca 626 milionů korun. Vyšetřování bylo zahájeno v lednu 2018 na popud stížností uživatelů při přechodu na iOS 10.2.1 a 11.2.

Problém byl i v tom, že uživatelé neměli možnost učinit tzv. downgrade, čili vrátit se na předchozí verzi systému a tím zpomalování předejít. Apple se však k opatření koncem roku 2017 přiznal a potvrdil, že se týká zejména modelů iPhone 6, 6s, 7 a SE. V budoucích verzích iOS už je funkce Kondice baterie (Nastavení -> Baterie), kde si můžete její maximální kapacitu zkontrolovat, maximální výkon omezit a baterii tím šetřit.

Dalšími kroky, které firma k nápravě učinila, bylo snížení ceny servisu výměny baterie. Během roku 2018 stál zákrok 29 dolarů namísto 79. Společnost se proti pokutě překvapivě neodvolá a zaplatí ji v plné výši.