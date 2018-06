Futuristická sluchátka Xperia Ear Duo od Sony jsou v prodeji. Uslyšíte s nimi všechny zvuky

Společnost Sony Mobile začala na svém oficiálním e-shopu prodávat futuristicky vyhlížející Bluetooth sluchátka Sony Xperia Ear Duo. Na výběr je černá nebo zlatá varianta za 279 eur, tedy cca 7 200 Kč. Objednávat mohou i zákazníci z České republiky.

Sluchátka mají zcela bezdrátovou konstrukci, nejsou tedy ani vzájemně spojena kabelem. Netradiční je řešení náušníku, jenž je dutý s kruhovým obvodem. To umožní kromě zvuku ze sluchátek také přívod zvuků z okolí do zvukovodu a není tak potřeba funkce ambientního módu.

Sluchátka tak mohou nahradit známé monofonní bondovky, nejen pro stereo poslech hudby, ale také vyřizování telefonních hovorů. Přitom vždy uslyšíte, co se děje v okolí a když na vás bude někdo hovořit. Sluchátka obsahují také vlastního hlasového asistenta Daily Assist (bohužel bez češtiny), který vás upozorní například na události v kalendáři. Funguje propojení se Siri i Google Assistantem.

Každé sluchátko obsahuje vlastní minibaterii a váží pouze 10 gramů. Pár se ukládá do přenosného pouzdra, kde se také dobíjí, a to až 3× do plné kapacity při zcela nabité baterii v pouzdře. Na jedno nabití vydrží sluchátka zhruba tři hodiny. Ovládání probíhá pomocí touchpadu umístěného na každém ze sluchátek.