Futuristický koncept Oppo „Slide phone“ aneb skládačka na sedm způsobů

Oppo známé svými futuristickými koncepty ukázalo na videu svou další perličku. A to koncept „Slide phone“, tedy skládačka osazená třemi panty na ose x, které umožní telefon, podle potřeby, poskládat do sedmi různých podob! Z plně zavřeného stavu se tak můžete rychle přepnout do pozice focení selfie na třetině či třech čtvrtinách displeje. Rozevření displeje napůl zase ze skládačky udělá véčko či poznámkový zápisník, k čemuž přijde vhod zabudovaný stylus...

Při plném rozevřené můžete na celé ploše sledovat videa nebo hrát hry, a to díky dotykovým a fyzickým ovladačům zabudovaných do rámu telefonu. Stejné ovladače však v podobě jiného rozložení displeje dokáží fotit, měnit filtry, pozastavit přehrávání multimédií nebo regulovat hlasitost. Součástí konceptu je i stylová kolébka pro nabíjení, která tvoří s vloženým telefonem jeden celek.

Oppo na konceptu „Slide-phone“ spolupracovalo s japonským designovým studiem Nendo. Jeho cílem bylo umožnit lidem, nejen využívat skládací zařízení jako takové, ale i měnit jeho tvar dle aktuální potřeby. Oppo dodává, že konstrukčně je toto zařízení zatím daleko od reality, každopádně, podle výrobce je stěžejní neusnout na vavřínech, a při vývoji hledět neustále do budoucna. Dokázali byste si představit tuto „modulární“ skládačku v akci nebo je to jen zbožné přání designérů, které by se v budoucnu nepotkalo s možnostmi konstruktérů?

Úžasný futuristický koncept Oppo „Slide Phone“:

Zdroj Oppo