Gal Gadot musí milovat elektroniku. Je ambasadorkou Huawei a zároveň Asusu

O málokteré celebritě by se dalo říct, že je tak zarytou fanynkou do spotřební elektroniky jako izraelská herečka Gal Gadot. Filmová představitelka komiksové superhrdinky Wonder Woman je již několik let tváří značky Huawei, když její smartphony začala v Izraeli propagovat už před třemi lety. Loni se stala globální tváří čínské značky a letos hlavní tváří kampaně Huawei P20 Pro.

Jenže pouze smartphony technofilní Gal zřejmě zcela neuspokojovaly, a tak letos podepsala paralelně další smlouvu s tchajwanskou společností Asus a stala se ambasadorkou jejích notebooků Zenbook. Co na tom, že Asus vyrábí i smartphony a naopak Huawei má v portfoliu taky pár notebooků. Když miluješ technologie, není co řešit. Přece za tím nebude něco tak obyčejného, jako jsou peníze! Kdepak, spíš je tak málo hereček, které by chtěly být spojovány s technologiemi. Příště mohou zkusit třeba naši Zlatu Adamovskou, té kdysi nevadilo opěvovat ani kus nábytku, a to rovnou uprostřed jednoho dílu seriálu Ordinace.



–„Nejlepší notebook je Zenbook od Asusu.“

–„A co smartphony, ty má taky nejlepší Asus?“

–„Kdepak! Smartphony jedině Huawei!“

Nejzvláštnější je ale přístup obou společností. Minimálně Asus musel v době angažování Gal Gadot vidět, že billboardy Huawei s její krásnou tváří jsou rozesety skoro po celém světě (tedy kromě Spojených států). A Huawei už Wonder Woman jednou „vypekla“ svým tweetem poslaným z iPhonu. Proč se technologické firmy tak rády a dobrovolně nechají tahat celebritami na vařené nudli? Opravdu to funguje, notebooky a smartphony se pak prodávají jako housky na krámě? Nebo je to celé nějaký nový typ křížového multiznačkového 720° marketingu, kterému my běžní spotřebitelé prostě jen nerozumíme?

Gal Gadot v reklamě na Asus Zenbook Pro:

Gal Gadot v reklamě na Huawei P20 Pro: