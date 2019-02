Galaxy Fold: Samsung má mobil, který uvnitř skrývá tablet. Koupíte ho už za dva měsíce

Žádné překvapení někde na konci tiskovky. Ohebný smartphone nové generace Samsung Galaxy Fold bylo to první, co jsme na dnešní akci viděli. Snad ještě větší překvapení je, že jej Samsung velmi brzy začne prodávat. Startuje se už 26. dubna s cenou od 1 980 dolarů, což je asi 45 tisíc korun, s daní se dostáváme přes padesát. Zda se to bude týkat i Česka, se dozvíme později.

Fold má malý vnější 4,6" displej „smartphonových“ parametrů, po otevření se získáte tablet s Infinity Flex panelem o úhlopříčce 7,3". Základem konstrukce je mechanický kloub. V grafice jsme viděli kovové ozubené převody, v reálu je vše zakryté.

Uvnitř jsou dvě baterie o souhrnné kapacitě 4 380 mAh (což není úplně mnoho). Foťáků je rnovnou šest – tři vzadu (široký, normál a zoom), dvě selfie kamery ve vykousnutém rohu displeje a jedna kamera je dostupná při zavřeném přístroji. Čtečka otisků prstů našla místo bočnici, takže se k ní dostaneme při zavřeném i otevřeném stavu.

Jinak si Samsung z Foldu dělá výkladní skříň technologií. Paměti UFS 3.0 znamenají dvojnásobnou rychlost čtení dat ve srovnání s konkurencí. Operační paměť 12 GB RAM se jistě bude hodit při provozování tří aplikací, které lze naráz naskládat a aktivně používat na velkém displeji. Zajímavý je i způsob, jakým se přechází mezi malým a velkým displejem a zpět – prostě jen otevřete, aplikace se roztáhne/smrskne, aniž byste přišli o data, rozepsanou zprávu, nebo rozkoukané video. Samsung tomu říká App Continuity.