Galaxy Note 10 trhá rekord v Antutu. Spíše než mamutí výkon za to může změna metodiky

Samsung Galaxy Note 10 nás ohromil! Současná špička žebříčku Antutu – model OnePlus 7 Pro – má 372 tisíc bodů, ale zbrusu nový Note předvedl 440 tisíc! To je víc, než běžný mezigenerační posun. A tak jsme začali pátrat…

Pravda je taková, že vysokého skóre pochází z betaverze benchmarku, která se teprve dostane na veřejnost. Antutu se na Facebooku pochlubilo dokonce ještě vyšším číslem:

Problém je ten, že s Antutu 8.0 se změnila také metodika hodnocení a telefony v ní dosahují výrazně vyšších výsledků. V redakci jsme namátkově otestovali několik smartphonů a osmičková verze se v hodnocení proti té aktuální verzi z Google Play (V7.2.2) lišila cca o 10-20% ve prospěch novější verze. V případě nového Asus ROG Phone 2 to činí více než 100 tisíc bodů.

V redakci jsme vyzkoušeli i zmiňované modely Samsung Galaxy Note 10 a Note 10+, kde se výsledek napříč verzemi lišil o necelých 100 000 bodů. Výsledky víceméně odpovídaly těm z Facebooku Antutu, jen byly nepatrně nižší kvůli použití procesoru Samsung Exynos 9825 namísto Qualcomm Snapdragon 855.



Srovnání výsledků v různých verzích Antutu pro Samsung Galaxy Note 10 a 10+

Nová verze Antutu tedy opakovaně znovu přináší zmatek v hodnocení telefonů. Není to totiž poprvé, co společnost změnila metodiku hodnocení. Pro nás to pak znamená i nepoužitelnost výsledků měření napříč starými a novými recenzemi telefonů.