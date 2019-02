Galaxy S10 s přívlastkem 5G: Zakázané ovoce s rekordním počtem fotoaparátů

Kromě trojice modelů, kterou jsme na MobilManii podrobně představili, uvedl Samsung také Galaxy S10 5G. Na český trh se nedostane a že u nás sítě páté generace nemáme (a více než rok mít nebudeme), tak nás to ani nemusí mrzet. Nicméně 5G verze není jen o přidaném modemu, změn je více...

Větší displej. Zatímco S10+ má displej o úhlopříčce 6,4“, verze 5G povyrostla na 6,7". V celkových rozměrech přístroje to znamená 77 × 163 × 8mm, hmotnost se jen těsně vešla pod 200 gramů. Na trhu jsou stále ještě levné tablety se 7" displejem, ty jsou ovšem klidně o tři centimetry vyšší – tenké rámečky moderního smartphonu prostě dělají divy.



7 fotoaparátů. Tohle je rekord. Vzadu je stejná trojice a vepředu stejná dvojice kamer, jaké má Galaxy S10+, ale tady je na každé straně navíc jeden 3D snímač hloubky scény. Samsung se příliš nešíří o použité techologii, ale evidentně jde o ToF kamery. Použít je půjde pro automatické ostření, pro rozostření pozadí v portrétní fotografii, ale i v aplikacích, třeba pro měření objektů, nebo bezdotykové ovládání. Podrobněji a s praktickou ukázkou jsme se této technologii věnovali zde:

Větší baterie. U většího telefonu je to logické, oproti 4 100 mAh modelu S10+ jdeme na solidních 4 500 mAh. Ani tady nechybí podpora reverzního nabíjení jiného bezdrátového zařízení.

To je co do zásadních rozdílů všechno. Uvnitř tepe procesor Qualcomm Snapdragon 855, operační paměť má kapacitu 8 GB a interní paměť má pouze 256 GB (v kontextu prémiové verze S10+, která má celý terabajt). Kuriózní je absence microSD slotu, alespoň 3,5mm konektor pro klasická sluchátka zůstává. Ultrazvuková čtečka otisků prstů je ukrytá v displeji.

Samsung Galaxy S10 5G začne kolem poloviny roku jako první na světě nabízet americký Verizon, s mírným zpožděním se přidají další operátoři. Cenu zatím neznáme.