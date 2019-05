Na kultovní seriál Game of Thrones navazují dvě skvěle hodnocené hry pro mobily. Stáhněte si je

Hra o trůny je americký fantasy seriál televize HBO, který je tu s námi již od roku 2011. Za tu dobu si získal zástupy skalních fanoušků, aktuálně však končí svou osmou řadu, která je definitivně poslední. Neznamená to ale, že už se se svými oblíbenými hrdiny nesetkáte – můžete si je stáhnout do mobilu v podobě dvou oficiálních her.

Reigns: Game of Thrones

Podtitul Game of Thrones je již třetím dílem populární série Reigns. Nejedná se o žádnou akci, ale o strategickou karetní a textovou hru, ve které jsou v hlavní roli správná rozhodnutí, ale i různé intriky. Osud Sedmi království tak spočívá na vašich odpovědích, které jsou obvykle v podobě souhlasu či nesouhlasu s nastoleným faktem.

Ovládání je maximálně jednoduché. Prostým přejížděním prstu po zobrazené kartě na danou stranu se snažíte udržet rovnováhu mezi frakcemi vašeho království. Každé rozhodnutí, které učiníte, nese nejrůznější následky, a samozřejmě ovlivňuje i vaše panování. Cílem je vydržet na trůně co nejdéle, a to v různých obměnách hlavních hrdinů hry.

Hodnocení Android: 4,7/5

Hodnocení iOS: 4,9/5

Game of Thrones: Conquest

Conquest je klasická budovatelská strategie, ve které se musíte starat o prosperitu svého království, ale přitom nezapomínat na jeho obranu a expanzi. Stavíte tedy farmy, stáje, taverny, zpevňujete hradby a plníte různé úkoly. Za ně dostáváte suroviny, a tak pořád dokola. A po vzoru všech podobných titulů také musíte čekat, než se proces stavby či vylepšení dokončí. Samozřejmě jej ale lze urychlit za přítomnou herní měnu, které je však patřičný nedostatek.

Obsaženi jsou všichni známí hrdinové, kteří vám radí a různě pomáhají, proti ostatním zase vedete válečné výpravy. Než se v počátcích hraní trochu zorientujete, počítejte, že vám chvíli potrvá, než budete přesně vědět, kam a pro co/po čem sáhnout. K ovládání vám však stačí klepat do displeje. Protože je titul zdarma, nechybí množství mikrotransakcí. Do zásoby si tak můžete nakoupit dračí vejce, ale klidně i speciální nástroje a zbroje.