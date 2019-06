Game of Thrones ve virtuální realitě. Vydejte se za Zeď na noční hlídku

Pokud vás stále mrzí konec oblíbeného seriálu Hry o trůny, nevěste hlavu. Do známých míst se můžete vydat pomocí rozšířené reality. Ve hře Beyond The Wall se totiž ocitnete v roli strážce na noční hlídce, který brání hranice království proti armádě mrtvých. To pokud jste tedy předplatiteli služby Viveport Infinity od HTC v USA, Velké Británii, Kanadě, Mexiku nebo Argentině.

Služba stojí 13 dolarů měsíčně, nebo 99 dolarů ročně (na vyzkoušení máte dva týdny). Hru si můžete užít na HTC Vice, Oculus Rift a od příštího týdne i na Windows Mixed Reality headsetu. Hru ve spolupráci s HBO vytvořilo vývojářské studio Framestore a utkáte se v ní nejen se zombie, ale i s čarodějnicemi a ledními medvědy.

Zdroj: Blog Vive (via Engadget)