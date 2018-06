Garmin Fénix 5 Plus dostal české ceny a staví nás před dilema: hodinky, nebo radši špičkový smartphone?

Garmin nacenil zbrusu novou řadu sportovních hodinek Fénix 5 Plus, první kusy jsou v Česku skladem a k prvním zákazníkům se dostanou ještě do konce června. Ceny naštěstí nejsou až tak šílené, jak to po přepočtu z dolarů vypadalo, ale oproti loňské generaci jsme znatelně výše. Dostupné varianty najdete na webu výrobce, tady jsou v přehledné formě:

Fénix 5S Plus: 17 990 Kč. Za safírové sklo připlatíte dva tisíce, bílá varianta hodinek se safírovým sklem má uvedenou stejnou cenu jako základní model, naopak verze Rose Gold se safírem stojí 21 490 Kč.

Fénix 5 Plus: 17 990 Kč. Za safír stejný příplatek 2 000 Kč, kombinace titanového pouzdra a safíru stojí 21 490 Kč.

Fénix 5X Plus: 21 490 Kč. Tady je zatím pouze jediná varianta, která už má safírové sklíčko.