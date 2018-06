Garmin Fénix 5 Plus: Mapy, větší displej, nový senzor a šílená cena

Kultovní řada sportovních hodinek dostala upgrade: Fénix 5 Plus. Na krok v číselném označení generací to nestačilo, přesto je novinek celá řada. Opět máme tři modely odstupňované podle velikosti, tak jako to bylo u předchozí generace oznámené loni v lednu. Základní model Fénix 5 Plus doplní zmenšený 5S Plus a také zvětšený 5X Plus.

Nové modely nabídnou o trochu větší displej a menší rámečky. Rozměry těla robustních hodinek s odolností 10ATM jsou od 42 do 51 mm, pro všechny modely Garmin uvádí průměr displeje 1,2" a znovu jde o panely Garmin Chroma s bezchybnou viditelností na přímém slunci.

Součástí výbavy celé řady hudební přehrávač pro cca 500 skladeb (zvuk posílá do bezdrátových sluchátek), mobilní platby Garmin Pay (dostupnost v ČR je běh na dlouhou trať) a také podpora satelitní navigace Galileo. Ta má být použita pro zpřesnění vaší polohy. Další novinkou jsou TOPO mapy celé Evropy, které budou předinstalovány ve všech variantách hodinek. Loni byly v ceně pouze u nejvyššího modelu 5X. Letošní 5X Plus však opět dostane něco navíc, tentokrát je to pulzní oxymetr, který měří okysličení krve ve vyšších nadmořských výškách.

Všechny modely hodinek budou k dostání ve dvou provedeních, buď s ocelovým tělem se silikonovými pásky, nebo v odlehčené variantě, která má tělo i náramek z titanu. V praxi jsou tak mezi všemi modely rozdíly ve velikosti těla, kapacitě a výdrži baterie:

5S Plus: 7 dní, s aktivní GPS a hudebním přehrávačem 4 hodiny

5 Plus: 10 dní / 8 hodin

5X Plus: 20 dní / 13 hodin

Představení nové generace hodinek Garmin Fénix 5 Plus:

A novinka poslední: cena. Nejlevnější Fénix 5S Plus vychází na 700 dolarů (15 300 Kč), nejdražší Fénix 5X Plus bude stát 1 149 USD, tj. přes 25 tisíc Kč! Hodinky se na trh dostanou ještě do konce června.

Zdroj Garmin