Garmin Fénix 5 Plus: Nejlepší sportovní hodinky dostanou upgrade. Tady jsou fotky a novinky

Superlativ v nadpisu samozřejmě můžete rozporovat, každý má trochu jiné preference, ale na řadu Fénix přísahají davy sportovců po celém světě. Premiéra aktuální generace proběhla v lednu 2017 a je jasné, že pokud nechce Garmin usnout na vavřínech, už dávno musí pracovat na evoluci. Ještě než přijde Fénix 6, čeká nás mezigenerace: Garmin Fénix 5 Plus (a platí to pro celou řadu, tedy 5 Plus, menší 5S Plus a větší 5X plus).

Hlavní novinky řady Fénix 5S je možné shrnout do několika bodů:

Větší displej, menší rámeček – jen o fous, ale i to se počítá.

– jen o fous, ale i to se počítá. Hudba – letos v lednu Garmin představil Forerunner 645, první hodinky značky schopné přehrát hudbu do připojených bezdrátových sluchátek. Je jen logické, že se tato funkce dostane i do prémiové řady sporttesterů.

– letos v lednu Garmin představil Forerunner 645, první hodinky značky schopné přehrát hudbu do připojených bezdrátových sluchátek. Je jen logické, že se tato funkce dostane i do prémiové řady sporttesterů. Garmin Pay – platební technologie, která byla poprvé představená s modelem Vívoactive 3 koncem srpna 2017, od té doby ji Garmin přidává do všech vyšších modelů, takže je jen logické že dojde i na řadu Fénix. Škoda jen, že perspektiva spuštění technologie v Česku je v nedohlednu.

– platební technologie, která byla poprvé představená s modelem Vívoactive 3 koncem srpna 2017, od té doby ji Garmin přidává do všech vyšších modelů, takže je jen logické že dojde i na řadu Fénix. Škoda jen, že perspektiva spuštění technologie v Česku je v nedohlednu. Galileo – kromě GPS a GLONASS má plusková generace podporovat také evropský satelitní systém Galileo. Teorie říká, že by to mělo znamenat ještě přesnější lokalizaci, praktický efektu bude jen těžko pozorovatelný.

– kromě GPS a GLONASS má plusková generace podporovat také evropský satelitní systém Galileo. Teorie říká, že by to mělo znamenat ještě přesnější lokalizaci, praktický efektu bude jen těžko pozorovatelný. Mapy pro všechny – v současné generaci má TOPO mapy celé Evropy v ceně pouze nejvyšší model Fénix 5X, v pluskové generaci dojde i na oba menší modely.

– v současné generaci má TOPO mapy celé Evropy v ceně pouze nejvyšší model Fénix 5X, v pluskové generaci dojde i na oba menší modely. Chytré notifikace – tady je to spíše softwarová záležitost, zlepší se spolupráce se smartphonem a notifikace budeme nejen číst, ale i na ně reagovat. Půjde samozřejmě o jednoduché věci, jako je smazání mailu, stručná odpověď na zprávu (ano/ne...), like apod.

Vše jsou to pouze spekulace a podobné je to i s cenou a datem premiéry. Mluví se o konci června a o plynulém nástupu na trh – tzn. Fénix 5 Plus nastoupí se stejnou cenou, aktuální řada Fénix 5 se doprodá se slevou.

Jak vybrat chytré hodinky:

Garmin Fénix 6

Fénix 5 se představil na veletrhu CES 2017, Fénix 6 čekáme na CES 2019. Otázkou ale je, jestli výše popsaná mezigenerace premiéru neoddálí.

Mluví se o menších rozměrech a ještě delší výdrži baterie, kterou podpoří možnost řidšího kontaktu se satelity. To sice sníží přesnost záznamu trasy, ale při pomalém pohybu (typicky horská tůra) to až tak nevadí. Už Fénix 5 vydrží trekovat až 24 hodin, pomocí tohoto jednoduchého triku by se Fénix 6 mohl snadno dostat na dvojnásobek. Efektivnější elektronika posune výdrž hodinek bez aktivní GPS nad hranici dvou týdnů.

Změny se čekají v designu, mluví se o ovládání otočnou lunetou, ale určitě nečekejme dotykový displej, Garmin se i nadále bude držet ovládání přes hardwarová tlačítka na bocích. Tento způsob ovládání je sice „kostrbatější“ a zdlouhavý, zato je spolehlivější při běhu a vlastně jediný možný při plavání.

Velký upgrade prý čeká uživatelské prostředí. Řada Fénix zahrnuje nespočet funkcí, stále jich přibývá a systém je poněkud nepřehledný. Do budoucna se mají složitější volby přesunout do smartphonové aplikace, v hodinkách zůstane jen to opravdu nutné.

Via Imgur a the5krunner.com