Garmin Fénix 6: Nabíjení ze slunce a tajemství neuvěřitelné výdrže

Garmin Fénix 6, patrně nejlepší sportovní chytré hodinky současnosti. Jedním z největších lákadel řady je solární panel. Jako exkluzivitu jej vnímá i výrobce, takže je integrovaný pouze v nejdražší variantě modelu Fénix 6X Solar. Podobně to Garmin v minulosti udělal s modelem 5X, který jako první dostal mapy, o generaci mladší 5X Plus jako první dostal pulsní oxymetr. Dá se tedy očekávat, že v příští generaci bude „solár“ standardní součástí výbavy i u nižších modelů.

Aktuální otázka však zní – potřebujete fotovoltaiku v hodinkách už dnes? Vyplatí se připlatit? Základní 6X Pro Glass stojí 18 500 Kč, 6X Pro Sapphire přijde na 22 tisíc a 6X Pro Solar je za 24 700 Kč (také můžete mít Solar Titanium za 28 tisíc).

Solární panely jsou dva. Jeden tvoří milimetrový proužek po obvodu displeje a má k dispozici 100 % energie přicházející ze slunce (neplést s efektivitou přeměny solární energie na elektrickou). V místnosti o tomto proužku ani nevíte, za jasného světla je zřetelně vidět, ale neřekl bych, že ruší. Druhý panel zabírá celou plochu displeje. Tentokrát už nemůže pracovat s veškerým dostupným světlem, to by negativně ovlivnilo čitelnost informací na displeji, proto bere pouze 10 % záření.

Kolik dodá energie?

Jaký je efekt fotovoltaiky? Jak prodlouží nabíjecí cyklus hodinek? Jednoduché otázky, složitá odpověď. Rozhodně zapomeňte na to, že by slunce pokrylo veškerou spotřebu a vy jste mohli zahodit nabíječku. Tak to může fungovat u klasických hodinek, ale chytré hodinky s konektivitou a haldou senzorů mají řádově vyšší spotřebu energie.



Pro ilustraci dobře poslouží tato tabulka od Garminu.

Podívejte se na srovnání posledních dvou sloupců, oranžovým písmem je připsáno, jakou výdrž navíc přidá fotovoltaika. Více než jindy je důležité přečíst podmínky schované pod hvězdičkami. Abyste dosáhli uvedených hodnot, musíte být tři hodiny denně na jasném slunci.

A já přidám další podmínky. Nesmí přijít mrak, ciferním musí mířit přímo ke slunci, nesmí jej zakrýt rukáv apod. Jakmile podmínky nesplníte téměř dokonale, efektivita velmi rychle klesá. I za jasného dne stačí odvrátit ciferník od slunce a jste na 20 %.

Druhou stranou rovnice je spotřeba – za ideálních podmínek dokáže slunce pokrýt kompletní spotřebu v režimu smartwatch (tedy se zapnutými notifikacemi z mobilu). Pokud však zapnete GPS a třeba i hudbu přes Bluetooth, spotřeba energie jde razantně nahoru a slunce už jen mírně zpomalí úbytek.

Takže verzi Solar mohu vřele doporučit 1) pokrývačům, kteří tráví signifikantní část svého života na střeše přímo vystavení slunci a bez zapnuté GPS, 2) technologickým fandům, které nadchla myšlenka nabíjení bez nabíječky, bude bavit sledovat ukazatel efektivity a graf s historií. Zbytek populace může s klidným svědomím ušetřit na některé z nesolárních variant.

Tím spíš, že výdrž baterie je i tak mamutí. A Garmin s touto generací Fénixů hodně zapracoval na power managementu…

Lepší správa spotřeby a přehled o zbývající energii

V tabulce výdrže baterie (viz o pět odstavců výše) se objevily nové řádky. Více než dříve totiž záleží na tom, které technologie, funkce, komponenty či senzory máte zapnuté. Garmin také hodně pracuje s hustotou GPS/GLONASS logů. Při standardním měření sportovní aktivity se poloha zapisuje každou sekundu, ale tento interval lze v několika krocích prodlužovat až na jednu hodinu v tzv. expedičním režimu. Rozdíl ve spotřebě energie je pak zásadní: 60 hodin vs. 46 dní (56, pokud nabíjíte ze slunce).

Praktičnost takového režimu je diskutabilní, ale dobře vypadá v propagačních materiálech: „Naše hodinky vydrží až 56 se zapnutou GPS!“ I kdybych šel na severní pól, asi bych zvolil častější logy než hodinové a občas bych hodinky prostě nabil.

Ale pokud nejdeme až do těchto nesmyslných extrémů, tento pokročilý power management se hodí ve chvílích, kdy jste zapomněli nabít a chcete po hodinkách něco velkého. Zbývá 10 % energie a chcete změřit půldenní výpravu? S jinými hodinkami nemyslitelné, u Fénixů prostě jdete do Správce napájení a vypnete položky, bez kterých se dočasně obejdete. Lze využít jeden z připravených režimů, nebo můžete jít položku po položce. U každé vidíte, kolik energie ušetříte.

…a s tím je spojená další významná změna – způsob vyjádření zbývající energie. U předchozích generací jsme se prostě orientovali podle zbývajících procent baterie, ale u Fénixu 6 je tolik proměnných, že to jednoduše nedává smysl. Sice stále vidíte klasickou baterku, která je při plném stavu zelená a postupně jde až do červené, ale vedle ní svítí počet zbývajících dní. A když procházíte Správce napájení, měníte režimy spotřeby, nebo vypínáte jednotlivé funkce, hned vidíte, kolik hodin či dní vám ten který krok přidá. Skvělé!