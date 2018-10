Garmin Instinct: Nová řada leckdy zastoupí Fénix, ale cena je méně než poloviční

Nestává se každý den, že by Garmin představil novou řadu hodinek. Instinct se profilují jako sportovně-outdoorové hodinky s dlouhou výdrží a vysokou odolností. A skutečně – udávaná 14denní výdrž je dokonce vyšší než u prostředního modelu Fénix 5 Plus (12 dní, větší Fénix 5X Plus udává 20 dní).

Robustní design a vlákny zpevněný plast jasně ukazují zaměření na outdoorové aktivity, ale sportovat se s nimi také dá. I tady je k dispozici platforma Garmin Connect, mobilní aplikace a na displeji vyskakují notifikace z mobilu, také tady na spodku bliká senzor srdečního tepu. Zatím dobrý začátek! Takže kde Instinct na vzývanou řadu Fénix ztrácí?

displej je pouze monochromatický

chybí platforma Connect IQ, takže si nestáhnete další ciferník, ani aplikace

sportovních profilů je zde celá řada včetně venkovního plavání, k dispozici je základní plánování tréninků, ale chybí pokročilé tréninkové funkce

navigace po trase zůstává, ale chybí mapové podklady

chybí bezkontaktní platby Garmin Pay

chybí podpora Wi-Fi

dodávaný řemínek, který s hodinkami ladí designem, neumí QuickFit, tedy systém rychlé výměny, ale pokud si QuickFit řemínek dokoupíte, na osičku nacvaknout půjde

Kde Instinct nad Fénixem dokonce vede, je odolnost proti nárazu, displej je lépe chráněný. Na výběr jsou tři barvy, na českém e-shopu Garmin.cz je na výběr černá a červená, ale šedá (zatím?) chybí. Cena je stanovená na 7 990 Kč, což vypadá na skvělý poměr výkon/cena. K prvním zákazníkům se hodinky mají dostat ještě v říjnu.

Garmin Instinct ve zkratce

rozměry: 45 x 45 x 153 mm

hmotnost: 52 gramů

materiál pouzdra: polymer vyztužený vlákny

chemicky tvrzené sklíčko hodinek

displej: monochromatický, transflektivní, MIP displej čitelný na slunci

GPS, GLONASS, GALILEO

optické měření srdečního tepu na zápěstí

barometrický výškoměr

náměrový elektromagnetický kompas

vestavěný akcelerometr

baterie: vestavěná Li-Ion, výdrž 14 dní v režimu smartwatch, 16 hodin s aktivní GPS, 40 hodin v režimu UltraTrec GPS (méně časté logování polohy)

odolnost proti vodě: 10ATM/100M

vojenský standard odolnosti: MIL-STD-810G

konektivita: bezdrátové připojení ANT+ pro externí čidla, Bluetooth, USB kabel v balení

vestavěná paměť: 16 MB

stejný konektor jako řady Fénix 5 a Vívoactive 3

