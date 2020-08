Garmin Instinct Solar: Energii ze slunce nemáte jistou, ale stejně vás to bude bavit

Garmin Instinct Solar. Vypadají jako Casia z 90. let. Někomu se líbí, někomu ne, takže na tuhle otázku si odpovězte sami. Já zkusím odpovědět na některé další. A začněme tou, která je nejvíce na ráně! Jak je to s tím solárním nabíjením? Je to vůbec k něčemu? Odpověď musíme nahlédnout z různých úhlů…

Je pro vás zásadní, jestli baterie vydrží dva nebo tři týdny? Na první pohled je odpověď jasná, ale někteří se možná zamysleli hlouběji a došli k tomu, že je to tak trochu jedno, že i dva týdny jsou na chytré hodinky velmi dlouhá doba. V tom případě gratuluji, právě jste ušetřili mraky peněz, protože si stále můžete koupit původní Instincty, které spadly na 6 000 Kč, zatímco nové Instinct Solar stojí dvojnásobek.

Sluneční bonus nemáte jistý

Je důležité říct, že Solary nevznikly tak, že se na původní Instincty nalepila fotovoltaika. Novinka dostala efektivnější hardware, takže i bez slunce poskočila výdrž ze 14 na 24 dní. S energií ze slunce jste dokonce na 54 dnech! Jenže když se podíváte na tabulku, rozhodně byste neměli přehlédnout hvězdičku. Znamená, že energetický bonus dostanete pouze když na panel tři hodiny svítí slunce o intenzitě 50 000 luxů.

To je jasný den a slunce by mělo mít přímý výhled na váš ciferník. Jakmile bude kompletně zataženo, nepadá výkon panelu na polovinu, ale skoro na nulu, v tomhle je fotovoltaika krutá. A ty tři hodiny? Na dovolené, nebo pokud v práci pokrýváte střechy, to nebude problém, ale pro řadu lidí, kteří většinu života tráví v interiéru, jsou tři hodiny slunce docela hodně.

A i když svítí a vy jste venku, tak ten bonus pořád nemáte jistý. Roli také hraje úhel, pod jakým slunce na panel dopadá. Když třeba jedete na kole, tak ruku držíte určitým způsobem a pravděpodobně to nebude ten, který zajistí optimální úhel. Na horské túře také pravděpodobně nepůjdete půl dne se zápěstím natočeným přímo ke slunci. Na zimním výšlapu může panel zakrývat rukáv atd. atd.

Zkrátka musíte pochopit, že ten sluneční bonus nedostanete automaticky. Je to rovnice o několika neznámých a dosadit si do ní opět budete muset sami.

Nekonečná výdrž vás připraví o chytré funkce

Nové hodinky od Garminu (2019 a 2020) mají skvělého Správce napájení. To je položka v Nastavení, ve které můžete zvolit některý z připravených profilů, nebo vytvoříte vlastní, v něm projdete jednotlivé funkce a zvážíte, jestli je opravdu potřebujete zapnuté, nebo je vyměníte za energii. U každé takové položky rovnou vidíte odhad výdrže, kterou vám její deaktivace přidá (v hodinách/dnech).

V tom nejextrémnějším úsporném režimu mají hodinky tak nízkou spotřebu, že ji kompletně pokryje slunce a teoreticky byste je nemuseli nikdy nabíjet kabelem. Ale pak už se nedá mluvit o chytrých hodinkách, pak už ukazují jen čas a datum, a to už se dostáváme někam, kde jsme nechtěli být.

Zapomenutá nabíječka se dá řešit

Takže můj názor na solární technologii v těchto hodinkách? Jako technologický fanda jsem nadšený. Mám novou hračku, na grafu sleduju, jaký má praktický efekt. Líbí se mi, že kombinace solárního panelu a vypínatelných funkcí otevírá nové možnosti, jak pracovat s výdrží hodinek. Už to prostě není konstanta.

Dovedu si představit dovolenou, na kterou zapomenu nabíjecí kabel. U většiny hodinek je to problém. Tady stačí trocha péče a situaci vyřešíte. Je pro vás důležitý záznam trasy v mapě? Super, vypněte snímač srdečního tepu, odpojte telefon a frekvenci zapisování GPS polohy přepněte na minutu. Při chůzi to bude stačit. Až dorazíte do cíle, ještě hodinky opřete s výhledem na slunce, trochu tím přilepšíte baterii na další den.

Další otázky

Jsou ty hodinky velké? Ne. Ale jsou tlusté. Naopak se mi líbí, jak jsou lehké.

Je to levnější náhrada za Fénix? Ne, Fénixy jsou sportovní, tréninkové, mapové, multimediální a vůbec špičkově vybavené hodinky. Instincty jsou jednodušší outdoorové hodinky. Chybí halda pokročilých sportovních funkcí, je tam méně druhů sportů, které můžete zaznamenat, neumí přehrát hudbu, chybí Garmin Pay, takže těmihle hodinkami nezaplatíte. Ale to je jen logické rozlišení různých produktových řad, které mají různé ceny.

Co ten černobílý displej? Chápu, že to můžete brát jako kompromis (a vlastně to tak je), ale tyhle hodinky jsou od začátku stavěné pro černobílý displej, není tam žádná pokročilá grafika, takže tam v tomto smyslu nenastává žádný problém. Naopak si troufnu tvrdit, že lepší kontrast nemají žádné chytré hodinky. Když už bych měl displeji něco vytýkat, tak že je docela malý a solární panel okolo něj se na slunci chová jako zrcátko. Na druhou stranu v místnosti si ani nevšimnete.

Tolik tedy moje dojmy z nových solárních Instinctů. Jsou to hodinky v mnoha směrech unikátní. Garmin je docela sebevědomý s cenou, za 12 tisíc koupíte i Apple Watch, ale to je krása celé téhle kategorie chytrých hodinek – vy si musíte ujasnit, co od hodinek chcete a pak můžete na trhu najít ten správný mix.