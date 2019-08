Garmin na veletrhu IFA v Berlíně představí šest nových chytrých hodinek!

Značka Garmin bude na blížícím se veletrhu spotřební elektroniky IFA v Berlíně dost vidět. Americká firma do německého hlavního města nepřiveze jen jedny, ale hned šest nových modelů chytrých hodinek. První novinkou budou Garmin Venu, které do 43mm těla vměstnaly funkce chytrých hodinek a fitness náramku. S modely Vivoactive 4 a Vivoactive 4s je pojí podpora monitoringu plavání, běhu a cyklistiky. Mezi předinstalovanými aplikace nemá chybět Spotify ani Deezer, NFC bude sloužit pro mobilní platby Garmin Pay.

Hodinky Vivomove Style vypadají jako tradiční náramkové hodinky. Za analogovými rafičkami se však skrývá barevný displej, hodinky zvládnou monitorovat vaše fyzické aktivity a na vnitřní straně u nich najdete i měřič srdečního tepu. U dalších modelů se dostáváme k nižší výbavě a zřejmě také do nižší cenové hladiny. Vivomove 3 Sport a Vivomove 3s vypadají opět jako obyčejné hodinky, pod částí ciferníku je však umístěn OLED panel, který zobrazuje vše potřebné. Ani těmto hodinkám nechybí podpora trackování pohybu, zobrazování notifikací či měřič srdečního tepu.

Hodinky by si měly odbýt svou premiéru na veletrhu IFA v Berlíně (od 6. do 11. září), kde se k hodinkám dozvíme i detailnější specifikace. Fanoušky značky může mrzet zejména to, že se, alespoň podle úniků, neplánuje žádný nástupce nejvyšší modelové řady Fénix.

Zdroj Winfuture