Garmin vs. Garmin: bratrovražedný souboj displejů s překvapivým vítězem

V pekle mrzlo, až praštilo. Garmin, propagátor transflektivních displejů, vydal hodinky s OLED displejem. Jejich srovnání s klasikou dopadlo úplně jinak, než jsme čekali.

Diskuse nad nejlepšími sportovními hodinkami probíhá vždy stejně: po ujištění, že jedny z nejlepších nabízí Garmin, přijde na přetřes displej. Garmin totiž je (tedy spíše byl) zastáncem transflektivních displejů: ty „svítí“ neustále a pro zobrazení využívají odraz okolního světla, večer se přidá aktivní podsvícení. Barevná paleta ale není tak bohatá, barvy jsou mdlé a o „wow“ efektu nemůže být řeč. Praktičnost dostala přednost před líbivostí, výhodou zůstává nižší spotřeba, která dává Garminům zásadní náskok.

Drtivá většina konkurentů sází na líbivé OLED displeje, na které jsme zvyklí z mobilních telefonů. Úžasná paleta sytých barev a vysoký jas ohromí každého. Nevýhody OLEDů jsou dvě: právě vyšší spotřeba a nutnost hodinky „rozsvítit“ při každém zjišťování času. A ne, gesto nefunguje tehdy, kdy chcete (zvednutí ruky), naopak funguje, kdy nechcete (typicky při řízení auta).

Dvojčata v ringu

Díky Garminu máme jedinečnou příležitost oba displeje porovnat: nové modely Vívoactive 4 a zbrusu nové Venu se liší právě AMOLED displejem s vyšším rozlišením, širším páskem a o 2 mm menším průměrem.

K testu jsem přistupoval podle předchozích zkušeností: Venu = krása, Vívoactive = funkčnost a dlouhá výdrž. Sám nemám rád, když se displej vypíná, mým favoritem byly Vívoactive 4 a záleželo jen na tom, jak tvrdou porážku Venu v otázce výdrže utrpí. Nabíjím obé na sto procent, páruji s telefonem a hodinky nosím současně na obou zápěstích. Pro okolí jsem asi za exota, ale test si to žádá.

Nejprve volím tovární nastavení, kdy se OLED displej Venu vypíná a zapíná jen na gesto či vyžádání. Kontroluji informace, přicházejí notifikace, chodím, stoupám patra. Po dvanácti hodinách je stav baterie 90 % u Vívoactive ku 93 % u Venu. Ve stejném režimu pokračuji i další den, navíc s hodinovou aktivitou, a ukazatel baterie hlásí 70 % u Vívoactive ku 75 % u Venu. Prosím?

Ach ano, pokud si mají displeje konkurovat i funkčně, musí přece OLED svítit pořád. A to Garmin na rozdíl od většiny konkurentů umí, navíc inteligentně: při aktivním rozsvícení se můžete kochat hezkou grafikou, po chvilce však přejde do „úsporného“ zobrazení jen číslic a základních informací bez grafického pozlátka. Protože víme, že se spotřeba OLEDu odvíjí od počtu rozsvícených pixelů. Co mi trošku chybí a je výzvou pro programátory ciferníků, je drobné putování číslic po displeji, aby nedocházelo k vypalování obrazu.

Po dalším dni se zbývající kapacita srovnala a po pěti dnech na konci testu byl rozdíl jen 10 % ve prospěch Vívoactivů.

Svoboda barev

Z nového OLED displeje jsou nadšeni především programátoři aplikací a ciferníků, mohou popustit uzdu své grafické fantazie. Venu navíc přicházejí s hezkými animacemi: u některých sportů (jóga, posilování, kardio cvičení…) hodinky ukazují animaci daného cviku. Tohle se povedlo!

Hodinky samozřejmě nabízejí veškeré další sportovní a komfortní funkce: měří tep, okysličení krve, dokonce i dýchání, následně vypočítávají míru stresu apod. Obsahují spoustu sportovních aktivit a vše si můžete pečlivě nastavit v aplikaci Garmin Connect, anebo doinstalovat přes obchod Connect IQ. Podporují Garmin Pay i přehrávání hudby přímo z paměti (kapacita 3,5 GB) do Bluetooth sluchátek – nemusíte běhat s telefonem.

Vívoactive 4 (45 mm) Venu Cena 8 490 Kč 8 990 Kč Plusy vynikající výdrž, hudba, platby, stále rozsvícený displej… krásný displej, hudba, platby, nadprůměrná výdrž Minusy …avšak s mdlými barvami, vyšší cena vyšší cena

Verdikt je pro mne jasný: extrémně nadšení sportovci požadující maximální výdrž, třeba pro celodenní bajkové vyjížďky, nechť zůstanou u transflektivního displeje: při správném nastavení vydrží déle než OLED. Drtivá většina typických uživatelů, kteří cvičí pár hodin dvakrát týdně a spíše kontrolují kroky a celkovou denní aktivitu, nechť směle sáhnou po OLEDu. Budou nadšení a drobný rozdíl v ceně nehraje roli.

Vívoactive 4 a Venu ve zkratce