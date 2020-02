GDSA Aliance: čínští výrobci se spojují, aby vytvořili alternativu ke Google Play

Omezení přístupu Huawei k americkým produktům a službám, odstartovalo celou řadu „odvetných“ opatření. Huawei si zajistil díly od alternativních dodavatelů, vyvíjí si balík služeb Huawei Mobile Services (kopie nedostupného balíčku Google Mobile Services) a nově společně se značkami Xiaomi, Vivo a Oppo ustanovil alianci GDSA (Global Developer Service Alliance). Ta má vývojářům pomoci s portací her a aplikací do odpovídajících aplikačních obchodů jednotlivých výrobců.

Aliance by měla začít fungovat v březnu, a jako první cíl si dala Indii, Malajsii, Rusko, Španělsko, Thajsko, Filipíny a Vietnam. Cíl aliance je vcelku jednoduchý - umožnit vývojářům přes své stránky hromadnou publikaci aplikací, her a knih na odpovídající aplikační portály v alianci zařazených výrobců (Huawei App Gallery, Oppo App Market, Vivo App Store a Xiaomi Mi Store). Na jednom místě budou řešit zpětnou vazbu, zpeněžení a další záležitosti, které by jinak museli vyřizovat separátně na webových portálech jednotlivých obchodů.

Jedná se o první výrazný krok k osamostatnění od hegemonu Google Play, k němuž nové smartphony Huawei již nemají potřebné certifikace. Zbylí čínští výrobci sice zatím nemusí řešit žádné problémy s nedostupností balíku služeb GMS, ale pro jistotu se „svezou“ s Huawei, protože člověk nikdy neví...

GDSA Aliance je v tuto chvíli v plenkách, bude však zajímavé sledovat, zda se díky této iniciativě podaří Huawei dostatečně naplnit aplikační obchod App Gallery. Tedy, ne co do počtu aplikací, ale se zaměřením na známé aplikace, které jsou v současné době k dispozici výhradně na Google Play. Máme tím na mysli třeba Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, WhatsApp, Netflix, Spotify, platby Google Pay či populární mobilní hry.

Ukázka prostředí Huawei Mate 30 Pro bez služeb od Googlu:

Zdroj Reuters