GeekBench: Apple cíleně zpomaluje starší iPhony. O důvodu můžeme jen spekulovat...

Překvapivé zjištění vzešlo z diskusního vlákna na Redditu. Pokud již několik let používáte stále stejný iPhone, postupem času jeho výkon klesá. Uživatelé to většinou připisují novým funkcím, které jsou primárně optimalizované pro nejnovější modely. Ukazuje se však, že za pokles výkonu může hlavně stárnoucí baterie.

Jak vašemu iPhonu vrátit zpět výkon a rychlost? Stačí vyměnit baterii...

Této informace se chytil zakladatel benchmarku GeekBench John Poole a prozradil, kdy se tato „skrytá funkce“ dostala do systému iOS. Do ledna letošního roku si uživatelé starších iPhonů 6 a 6S stěžovali na vypínání telefonů, i když ještě ukazovaly dostatečnou kapacitu baterie (s ukazatelem na 40 % prostě nečekáte, že se telefon vypne).

Apple tento problém opravil ve verzi iOS 10.2.1. „Apple učinil vylepšení, aby omezil výskyt neočekávaných vypnutí iPhonů u malého procenta jeho uživatelů. A již po aktualizaci registrujeme o 80% menší náhodné vypínání iPhonů 6S a o 70% menší náhodné vypínání iPhonů 6“. Podle dat benchmarku GeekBench to však vypadá, že tohoto kouzla Apple dosáhl cíleným omezením výkonu u iPhonů 6, 6S a iPhonů 7.

Kadupse z Redditu si záležitost vysvětluje takto: „Mnoho iPhonů 6S se vypínalo i po výměně baterií. Protože starší baterie vydržely méně na jedno nabití a měly nižší napětí, bylo řešení Applu v omezení výkonu CPU. Nakonec to neřeší nic a je to spíše špatným příkladem... na druhou stranu je to lepší, než vypnutí iPhonu při 40% baterii když ho nejvíce potřebujete.“

Někteří se domnívají, že řešení pro omezení výkonu čipsetu nemusí být použito jen kvůli stárnoucí baterii ale také kvůli „plánovanému zastarávání“. Starší iPhony mohou postupným snižováním výkonu přimět uživatele k tomu, že nastal čas na výměnu pomalého iPhonu za nový. Některé zahraniční redakce požádaly Apple o reakci, americký gigant se však zatím nevyjádřil.

