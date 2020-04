GeForce Now bude komerčně spuštěna v červnu, herní knihovna se stále mění

Streamovací služby v současné době zažívají velký boom, a nemusí se to týkat jen filmů a seriálů, ale také počítačových her. Služba GeForce Now tak v průběhu aktuální koronavirové pandemie prodloužila testovací období (fakturace členům programu Founders bude zahájena až v červnu), aby mohla doladit knihovnu her, které budou ve službě k dispozici. K 31. květnu má být jasné, se kterými herními studii budeme moci počítat, a která z nich budou stát stranou.

V současné době je ve službě GeForce Now k dispozici třicet z TOP 40 nejhranějších her na platformě Steam. Mezi nejvýznamnější vývojáře patří herní studia Ubisoft, Epic, Bungie a Bandai Namco, spousta herních firem však vstup do streamovacího světa stále interně vyhodnocuje. Tato vyčkávací taktika zřejmě pomůže Nvidii pomoci do GeForce Now postupně dostat slibovaných 1 500 her, které jsou do služby přidávány každý čtvrtek. A v průběhu dubna a května má dojít na výraznější přídavky najednou, ne pouze na jednu či dvě nové hry.

Představení služby GeForce Now:

Služba se však stále nevyhýbá odchodům herních studií. K 24. dubnu ze služby zmizí hry od Warner Bros. Interactive Entertainment, XBOX Game Studios, Codemasters a Klei Entertainment. Od června by měla být již herní studia ustálená, a lze předpokládat, že počet herních studií bude postupně narůstat. Služba GeForce Now pro streamování počítačových her je kompatibilní s platformami PC, Mac i Androidem. Jak vypadá hraní počítačových pecek na smartphonu nebo tabletu, jsme vám odhalili v tomto článku.

Zdroj Nvidia Blog