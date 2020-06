GeForce Now je po čistce jako nový. Program Founders byl znovu otevřen

Ke konci května prošla streamovací platforma GeForce Now změnou politik, kvůli nimž musela zmizet spousta dříve podporovaných her. Zjednodušeně řečeno, ti vývojáři, kteří se zařazením své hry do GeForce explicitně nesouhlasili, stáli za faktickým odstraněním hry ze streamovací služby. Někteří vývojáři to stihli doslova na poslední chvíli, takže např. hra Magic the Gathering: Arena na GeForce Now, i přes původní obavy, zůstala.

Tato herní čistka je pro GeForce Now jakýmsi novým začátkem, protože se předpokládá, že od teď už budou počty her (opravdu) jen a jen stoupat. GeForce Now navíc v Evropě navýšilo kapacitu serverů, takže znovu přijímá registrace na členství Founders, jehož nejvyšší výhoda jsou neomezené herní session a přednostní vstup na herní servery oproti neplatícím zákazníkům s Free účtem. Členství vychází na 139 Kč měsíčně při aktivaci služby na 12 měsíců. Celkem tedy ročně za neomezený přístup k GeForce Now zaplatíte 1 668 Kč.

Do GeForce Now se nově dostávají tyto hry:

Anno 2070 - Uplay

ARK: Survival Evolved - Epic Games Store

Cloudpunk

Far Cry 4 - Gold Edition - Epic Games Store

Far Cry 5 - Epic Games Store

Left 4 Dead

Main Assembly

Rayman Legends - Epic Games Store

Rayman Legends - Uplay

Rules Of Survival

Tale of Wuxia

Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist - Uplay

Totally Reliable Delivery Service - Epic Games Store

South Park: The Stick of Truth - Uplay

South Park: The Fractured But Whole - Uplay

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition - Epic Games Store

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

Po dřívějším odchodu ze služby se vrací:

Black Squad

Farm Together

Minion Masters

SCUM

Terminator: Resistance

XERA: Survival

Co očekávat od hraní počítačových her v mobilu nebo tabletu, vám napoví náš dřívější článek. Do budoucna se uživatelé služby GeForce Now mohou těšit i na podporu gamepadů (např. včera oznámený Razer Kishi), které podstatně zlepší celý herní zážitek při paření streamovaných her v mobilu.

Zdroj Nvidia