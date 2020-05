GeForce Now mění politiku. Kvůli zdánlivě banální změně zmizí sousta her!

Hrajete počítačové hry na slabším stroji přes GeForce Now, nebo snad některé PC pecky paříte přes stejnojmennou aplikaci na tabletu s Androidem? Zbystřete. GeForce Now totiž mění politiku. Dříve byly do služby zařazeny hry bez přímého souhlasu jejich vývojářů, což následně vedlo k vyjednáváním vedoucích k odstranění daných her ze služby. Nově budou muset vývojáři her schválit zařazení do GeForce Now (tzv. postup Opt-in), v opačném případě hra v GeForce Now nebude dostupná nebo bude dříve dostupný titul odstraněn. A to již brzy.

Hry, u nichž zařazení do GeForce Now nebude k 31. květnu schváleno, budou ze služby odstraněny. V době psaní článku se to týká celkem 91 her, které zřejmě doplatí na změnu politiky a podepsané licenční dohody. Pokud některé firmy uzavřou exkluzivní smlouvy o dostupnosti her, nemohou je aktivně nabízet na GeForce Now. U dřívější podoby služby (tzv. Opt-out) stačilo jen hru nechat běžet a explicitně ji nezakázat, takže podmínky podepsaných smluv distribuce hry přes GeForce Now nijak neporušovala.

Watch Dogs 2​ v GeForce Now na obyčejném kancelářském notebooku:

A pokud se do neděle nic výrazného nezmění, na GeForce Now již nenajdete hry od vydavatelů Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, Crytek, Konami, Xbox Game Studios, Rockstar, Sega, Square Enix, Take-Two/2K Games a od Warner Bros. Službě zůstává věrných jen několik významných vývojářů, např. Bandai Namco, Bungie, CCP Games, Electronic Arts, Epic, Riot, Ubisoft a Valve. Nvidia ve službě eviduje celkem dva tisíce her od dvou stovek vývojářů, a předpokládá se, že po této „čistce“ budou počty podporovaných her (konečně) zase stoupat.

Zdroj Nvidia