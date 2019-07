Go Fest: Dortmund se chystá na nával hráčů Pokémon Go. Potrvá čtyři dny

Koncem tohoto týdne se v Dortmundu odehraje další ročník akce Go Fest pro fanoučky mobilní hry Pokémon Go. A zatímco loni byla událost označena jako Safari Zone, letos se jedná o plnohodnotný Go Fest, který bude moci konkurovat stejnojmenné americké akci, jejíž třetí ročník se v americkém Chicagu uskutečnil v polovině června.

Akce se bude konat od 4. do 7. července v dortmundském Westfalenparku, lístky se přitom dají pořídit i nyní, a to díky nevhodně zvolenému systému registrací. Přímo v Pokémon Go šlo přes nabídku Event přejít na položku Pokémon Go Fest Dortmund a vstoupit do losování. Z něj se pravidelně vybírali zájemci o účast, a pokud v této „loterii“ uspěli, mohli si koupit vstupenku na akci. V době psaní článku však bylo již vše vyprodáno. Každý z hráčů si mohl koupit lístek pouze na jeden vybraný den, aby se dostalo na co nejvíce zájemců.



Mapa Westalenparku s naznačenými vstupy a herními oblastmi

A to se týká i ubytovacích kapacit, které již nyní praskají ve švech. Pokémánie zasáhla celou oblast Dortmundu, ceny za ubytování za jednu noc se vyšroubovaly i nad šest tisíc korun, a i ty se rychle vyprodávají. Booking hlásí na každý herní den obsazenost přes 80 procent, a pokud nějaké ubytovací kapacity zbývající, je to díky neúměrně vysoké ceně.

A co čekat přímo na akci? Celý park bude rozdělen na čtyři základní herní oblasti, kde se budou vyskytovat různé druhy pokémonů. Ve Steel Factory bude vévodit kov a elektřina, Mysterious Woods nabídne pokémony-duchy a travní pokémony, Boat Lake má zahrnovat všechny významné vodní druhy, zatímco Rocky Terrain bude domovem pro zemní a kamenné pokémony. Oblasti budou mít i odpovídající kulisy, jejichž stavba začala již před několika dny.



Stavba kulis, stanů pro občerstvení a stylové značení cest ve Westfalenparku v Dortmundu

V oblasti Trading Outpost bude možné vyměňovat pokémony, v rámci jednoho dne je na Go Festu navýšen maximální počet Special Trades z jednoho na pět. Battle Arena bude zase dějištěm PVP soubojů, je však třeba se registrovat v 8:00 nebo v 11:00, jinak se do PVP arény nedostanete. V průběhu Go Festu bude aktivní speciální Research, jehož výsledkem bude šance na odchyt legendárního pokémona Jirachi.

Ohlédnutí za letošním Go Festem v Chicagu:

Každý z týmů bude mít svou lounge, kde půjde na chvíli odpočinout a připojit k Wi-Fi, a i zde je připraven bohatý program. Na Go Festu nebude chybět ani autogramiáda známých hráčů, focení s figurínami Pikachu a Eevee nebo skupinová fotografie všech účastníků, a to vždy v 18:30. V průběhu akce půjde zakoupit dárkové předměty s tématem pokémonů či s logem firmy Niantic.

O dobití telefonů se postarají pravidelně rozmístěné dobíjecí stanice. A když si s sebou vezmete i jednu či dvě powerbanky, rozhodně tím nic nezkazíte. Horko bude, nejen telefonům, ale také účastníkům. Teploty v Dortmundu mají přesáhnout 35 stupňů Celsia!