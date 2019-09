Google Assistant dostane Ambient Mode. Z odloženého tabletu udělá inteligentní displej

Společnost Google představila na konferenci IFA 2019 v německém Berlíně zajímavé rozšíření služeb svého Google Assistanta. Ten nově dostane tzv. Ambient Mode, který změní vaše odložené zařízení na inteligentní displej.

Režim Ambient usnadní zobrazení oznámení, rychleji spustí seznamy skladeb, umožní rychlejší přístup k ovládání chytré domácnosti a dokonce zvládne i přehrávat vaše oblíbené fotografie z aplikace Fotky Google, jako obyčejný elektronický fotorámeček. A je toho samozřejmě mnohem více.

Novinka se nejprve chystá do tabletů Lenovo Smart Tab M8 HD, Lenovo Yoga Smart Tab, ale i do telefonů značky Nokia a to konkrétně do modelů 7.2 a 6.2. Ve všech případech je však nutné mít zařízení připojeno ke zdroji napájení.