Google Assistant v češtině: Náznaky neberte vážně, start služby je v nedohlednu

V posledních týdnech to vypadá, jako by se něco dělo kolem českého Google Assistanta. Jde vybrat češtinu, ale po pár sekundách se přepne zpět na angličtinu, notifikace, které vybízí k používání hlasových povelů, ale jde pouze o starší službu Google Now. Udělali jsme jednoduchou věc, zeptali jsme se přímo v Googlu. Jak je to s češtinou pro Assistanta?

Odpověď je googlovsky strohá: „Ačkoli bychom rádi Asistenta rozšířili do dalších zemí, konkrétní datum pro Česko zatím neznáme,“ říká Alžběta Houzarová, ředitelka korporátní komunikace české pobočky firmy.

Využil jsem i své neoficiální kontakty, a tam jsou reakce ještě méně nadějné. Ve zkratce: Patrně se „někdo v něčem vrtá“ a něco z toho se projeví až v telefonech běžných uživatelů, ale v dohledné době se nic nechystá.

Takže čekání pokračuje…