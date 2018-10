Google chce přimět lidi platit za aplikace. Za paušál by mohli stahovat stovky titulů

Uživatelé Androidu nejsou ochotní platit za aplikace v takové míře jako uživatelé platformy iOS a raději dávají přednost očesaným, ale bezplatným verzím. To samozřejmě Google, potažmo androidové vývojáře připravuje o velkou část výdělku. Google prý nyní podle portálu XDA Developers vymýšlí způsob, jak uživatele k nákupu placených aplikací přece jen motivovat.

Řešením by mohla být služba Play Pass, která by ve formě předplatitelského paušálu zpřístupňovala nejrůznější obsah z marketu Google Play. Uživatel by za daný obnos peněz mohl stahovat prakticky neomezené množství aplikací z příslušného balíku. Některé dražší aplikace by zůstaly mimo tento paušál, ale i tak by mohlo jít o zajímavou nabídku. Google prý v uplynulých dnech rozesílal vybraným uživatelům dotazník, kde se jich ptal, zda by takovou službu uvítali. Samotná firma ale zatím nic nekomentovala.

Z porovnání dvou největších marketů s aplikacemi pro smartphony AppStore a Google Play vyplynulo, že Google na placených aplikacích vydělává zhruba desetkrát méně než Apple, a to přesto, že aktivních smartphonů s Androidem je mnohem víc než iPhonů (zhruba v poměru 85 : 15). Předplatné na aplikace by tak mohlo alespoň některé majitele Androidu k nákupu přece jen přimět.

