Google dal radar do mobilu, předvedeme, co umí. Nadšení jsme nebyli…

Poprvé jsme o projektu Soli, který měl dostat radar do mobilu jako nové rozhraní pro ovládání, slyšeli v červnu 2014. Už tehdy měl Google funkční demo, takže vývoj začal ještě dříve. Do telefonu se technologie – už jako Motion Sense – dostala s Pixelem 4 na podzim 2019. Čekali byste od perfekcionistického Googlu perfektní výsledek? Bohužel ne. Funguje to, ale ne ideálně.

Ústupek je vidět i v tom, že hned na začátku Google prezentoval radar na hodinkách a ovládalo se jemnými pohyby prstů. Dnes má čip 8×10 mm, takže je na hodinky příliš velký a místo prstů registruje pouze mávání celou rukou.

Je tam ještě prostor pro zlepšení a miniaturizaci? Bude ještě Google ladit, nebo půjde o další z mnoha slepých vývojových větví?