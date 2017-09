Google Daydream View: Na správné cestě, ale s nedostatkem obsahu [recenze]

Virtuální realita od Googlu byla vždy spojována s papírovým headsetem Cardboard. Za tím však Google v říjnu loňského roku udělal tlustou čáru představením nové platformy a brýlí pro virtuální realitu - Google DayDream View. Ačkoliv je princip prakticky podobný jako u Samsung Galaxy Gear VR a jiných headsetů, Google si přesto našel svou cestu.



První viditelná odlišnost je ve zpracování brýlí. Plastové tělo je totiž narozdíl od konkurence potažené látkou a z vnitřní části dokonce vyplněné měkkou výstelkou, díky které jsou brýle velmi pohodlné, příjemné na dotyk a ani po delším používání vás na hlavě nijak netlačí. Výstelka je připnutá k brýlím pouze suchým zipem, takže jí můžete snadno vyndat a případně i omýt. Pod ní pak máte přístup k samotným čočkám.

Vzhledem k použitým materiálům jsou brýle velmi lehké (pouhých 212 gramů), musíte však počítat s dodatečnou hmotností telefonu. Ovšem ani po delším testování s Asus Zenfone AR, který se řadí spíše k těžším telefonům, headset na hlavě nijak nevadil, což je výhoda proti konkurenci, kde už po delším používáním můžete pocítit bolest za krkem.



Brýle jsou navrženy pro co nejjednodušší používání, takže nečekejte žádnou složitou montáž nebo kabely. Nic takového. Stačí jen otevřít přední víko, strčit telefon a zapnout klipsnou. Jednodušší už to být ani nemůže. Podobné je to i s uchycením na hlavu, kde namísto typických dvou, je pouze páska jedna, a k tomu stažitelná po obou stranách.

Uchycení je přitom pevné, nijak netlačí ani neškrábe a díky volnějšímu rozsahu sedí prakticky na hlavu každého dospělého člověka. Široký vnitřek navíc dovolí použití headsetu i s dioptrickými brýlemi. Na druhou stranu, pokud máte užší hlavu, budete mít po stranách volný prostor, kterým proniká okolní světlo, což dojem z virtuální reality hodně pokazí. Hlavní problém však nastane u dětí. Kvůli zarážkám na pásce totiž brýle nejde stáhnout úplně na minimum, takže dítěti budou z hlavy padat.



Dalším kámenem úrazu je u brýlí fixní poloha čoček. Zatímco u Samsung Gear VR si po nasazení můžete kolečkem vše zaostřit podle potřeby, u DayDream View máte smůlu. Jediným řešením je tak posouvat brýle na hlavě do té doby, než budete mít ostrý výhled. Doufám, že na tomto Google u příští generace zapracuje.

Ze ergonomický ústupek beru i absenci proximity senzoru pro automatické spouštění virtuální reality. Před každým použití brýlí tak musíte nejdříve v telefonu zapnout aplikaci DayDream a aktivovat v ní režim VR. O to otravnější pak je, když používáte větší telefon, který vyčuhuje nad okraje brýlí. Při neopatrném nasazení brýlí totiž stačí zavadit o vypínací tlačítko telefonu a musíte jej z brýlí vyndat a celý proces opakovat.

Elegantní ukazovátko

Hlavní odlišností od konkurenční platformy Gear VR je ovládání. Brýle samotné totiž nenabízí žádný touchpad ani tlačítka. K ovládání musíte využít speciální ovladač, který je skrze Bluetooth připojený k telefonu (páruje se přes NFC). Základem je dotykový touchpad, který lze stiskem použít i jako tlačítko. Dále je zde tlačítko menu, domů a na bocích regulace hlasitosti. Nechybí zde ani stavová dioda, která vám stylem svícení napoví, zda je zařízení připojeno/odpojeno, vybité/nabité a další klíčové informace.



Zajímavé je, že ovladač nemá žádné vypínací/zapínací tlačítko. Zkrátka se automaticky zapne pokud jej začnete používat a po určité době neaktivity se sám vypne. Tím tak pomáhá šetřit baterii, která i při běžném používání vystačí na několik dní. Zkrátka daleko rychleji se vám vybije používaný telefon, než ovladač. A jak zjistíte jeho stav baterie? Stačí se ve VR podívat do ruky na jeho virtuální podobu, kde spatříte tečky signalizující stav baterie. Nabíjení přitom probíhá skrze kabel USB-C, který bohužel v balení s brýlemi nedostanete. Na 100% jej z nuly nabijete cca za 2 hodiny.

Ovladač má u platformy DayDream funkci ukazovátka. Jelikož je vybaven akcelerometrem, ví připojený telefon, kam s ovladačem právě ukazujete, což promítá do virtuální reality v podobě světelného paprsku. Ovládání je tak prosté, stačí jen namířit na cílený objekt a stisknout tlačítko integrované do touchpadu. Velmi povedené je, že když se ve VR podíváte směrem na ruce, uvidíte v nich svůj ovladač ve virtuální podobě.



Samozřejmě ani akcelerometr není bezchybný a občas se po prudkých pohybech rozkalibruje a ukazuje jinam, než by měl. V tom případě stačí jen ovladač namířit požadovaným směrem, dlouze podržet tlačítko domů a ovladač se znovu vycentruje. A kam s ovladačem, když brýle odložíte? I na toto Google myslel a udělal pro něj prostor pod víkem brýlí, kde jej zajistíte gumičkou.

Celkově je ale ovládání velmi jednoduché a hlavně neskutečně intuitivní. V rámci testování jsem na vyzkoušení pozval rodinu i kamarády, aniž by někdo z nich někdy VR vyzkoušel. Přesto prakticky všichni hned po nasazení brýlí pochopili, co mají s ovladačem dělat a jak celý systém ovládat. Zkrátka za jednoduchost a ovladatelnost si Google zaslouží jedničku s hvězdičkou.

Podpora pokulhává

Velkou výhodu má platforma DayDream ve své otevřenosti. Zatímco výrobci jako Samsung, Alcatel a další si většinou hrabou na svém písečku, platforma DayDream View má být univerzální virtuální realitou pro všechny. K získání podpory je však nutné, aby měl telefon alespoň Android 7 Nougat, dostatečný výkon, jemný displej s OLED technologií a potřebné senzory, což jak se zdá je pro spoustu výrobců velký problém. Jinak si nedokážu vysvětlit, proč je seznam „DayDream ready” telefonů i po roce stále tak krátký.

Oficiálně podporované telefony:

Google Pixel / Pixel XL

Samsung Galaxy S8 / S8+

Asus Zenfone AR

Motorola Moto Z / Z Force

Huawei Mate 9 Pro / 9 Porshe Design

ZTE Axon 7



Já k testování používal právě Asus Zenfone AR, který má rozlišení displeje 2 560 × 1 440, což na 5,7” displeji tvoří jemnost 515 ppi. Ač to může znít jako skvělá hodnota, věřte, že při využití ve VR je to nutné minimum. Pixely jsou i při této jemnosti jasně patrné a například při sledování filmů ve VR vám budou hodně vadit. Počítejte tak, že s nižší jemností displeje bude zážitek ještě dramaticky klesat.