Google dokončil akvizici Fitbitu. Co bude dál?

Více než 14 měsíců po prvním oznámení, že Google kupuje Fitbit, je akvizice dokončená. Kromě obvyklých peripetií antimonopolního charakteru se tentokrát řešilo i to, co se bude dít s uživatelskými daty a zejména Evropská unie měla přísné požadavky:

Výsledek je pozitivní. Google se zavázal, že nebude používat data z Fitbitu pro cílení reklamy a bude je ukládat odděleně od dat pro reklamní systémy. Další příslib je zachovat uživatelům Fitbitu možnost propojit data se službami třetích stran (Strava, TrainingPeaks, MyFitnessPal a mnohé další).

Ok, po legální a byznysové stránce je tedy hotovo, ale skutečná práce teprve začíná (tedy ona patrně na pozadí akvizice začala už dávno…). Proč Google koupil Fitbit? Aby z něj vysál veškeré know-how a aby pozvedl svoji klopýtající smartwatch platformu Wear OS.

S ohledem na stagnaci Fitbit OS za posledních 14 měsíců a další indicie to vypadá, že chytré hodinky značky Fitbit přejdou na Wear OS. To znamená, že se ze stávající +/- čtyřdenní výdrže baterie posuneme směrem k jedno- až dvoudenní výdrži. Na druhou stranu přibude funkcí, možností a aplikací. Hlavně však doufejme, že se bude Wear OS učit od Fitbitu a dostane tak impuls, který platforma už několik let potřebuje.