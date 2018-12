Google Fi je virtuál na steroidech. Naši operátoři se však zatím o chleba bát nemusí

Google své zisky realizuje jinde, a tak do operátorského byznysu vkročil bez tlaku, zato s touhou převrátit zaběhnuté pořádky odvětví na ruby. Ve hře jsou nové technologie, pokud máte ten správný telefon (Designed for Fi), dokáže plynule přepínat mezi mobilními sítěmi tří amerických operátorů a dostatečně kvalitními Wi-Fi sítěmi.

V uplynulých dnech Google Fi oznámil velké změny a neomezený internet po celém světě můžete mít za zajímavých 1 900 Kč. Zatím je to však nabídka určená pouze a jen Američanům a na velkou expanzi dál do světa to zatím nevypadá. To, co představuje Google Fi, se totiž hodně blíží nejhorší noční můře tradičních mobilních operátorů.