Google Fotky už jen za peníze. Užijte si posledních pár měsíců v bezplatném režimu

Teprve v pondělí jsme psali o prvních náznacích toho, že Google hodlá zpoplatnit některé funkce ve Fotkách. Doufali jsme, že půjde o vybrané bonusové funkce, bez kterých se běžný uživatel obejde. Dnes je čtvrtek a Google oznámil, že od 1. června 2021 se budou všechny nové fotky započítávat do bezplatného datového prostoru (to je obvykle 15 GB). Dosud se do limitu počítaly pouze fotky a videa v plném rozlišení, teď to bude platit i pro média „ve vysoké kvalitě“.

To znamená, že dříve nebo později bezplatný prostor zaplníte a buď zaplatíte za další, nebo přestanete zálohovat. Google slibuje nový nástroj pro správu úložiště. Pokud chcete vědět, jak dlouho při současném tempu zálohování s volným úložištěm vystačíte, klikněte zde.