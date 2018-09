Google Go se naučí předčítat webové stránky ve 28 jazycích

Android Go je operační systém, který proti plné verzi nabídne zjednodušené prostředí a lepší výkon na slabších zařízeních. Google ale nabízí i Go verze některých služeb a aplikací, jednou z nich je appka Google Go, které slouží k rychlému vyhledávání, sdílení a jeho výhodou je doporučování zajímavých stránek s možností přeložení do spousty jazyků.

Nyní se tato služba naučí webové stránky předčítat, a to ve 28 jazycích (výčet zatím neznáme). Za novinkou stojí umělá inteligence a Google slibuje, že přednes má znít plynule a přirozeně. Služba má pomoci zejména uživatelům se slabší gramotností, pro které je náročné čtení delších textů, ale i těm, kteří se učí cizí jazyk, jelikož se takto mohou snadno naučit správnou výslovnost. Uživatele rozvojových zemí, kam je služba především cílená potěší, že si předčítání vystačí pouze s 2G připojením.

Více o Google Go:

Zdroj: Google blog