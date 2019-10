Google jedná o odkoupení společnosti Fitbit. Chce se více prosadit na trhu s nositelnostmi

Agentura Reuters přišla v pondělí s exkluzivní zprávou, ve které tvrdí, že Google, resp. jeho mateřská společnost Alphabet začala jednat o akvizici společnosti Fitbit. Jednání je ale zatím v počátcích, takže není jisté, zda ke koupi skutečně dojde a už vůbec není známo, o jakou sumu by v případě kývnutí obou stran šlo. Každopádně podle zdrojů agentury již Alphabet firmě předložil první nabídku.

Znovu se ale ukazuje, že Google chce mermomocí uspět v segmentu chytrých hodinek, kde už roky zaostává za konkurencí a jeho tržní podíl je v porovnání s dominujícím Applem, ale i Samsungem nebo právě Fitbitem naprosto žalostný. První krok k posílení své pozice podnikl už začátkem roku odkoupením technologií od výrobce chytrých hodinek Fossil za 40 milionů dolarů. Pokud by pod svá křídla získal i Fitbit, konečně by to firmu mohlo vyšvihnout zpět mezi největší výrobce.

Sjednocení hodinkových systémů?

Fitbit se primárně zaměřuje na prodej fitness náramků a hodinek s vlastním operačním systémem FitbitOS, který je svými funkcemi vyladěn pro sportovce. V nabídce má však i univerzálnější modely jako jsou například nedávno testované Fitbit Versa 2. Zde by spojení Googlu a Fitbitu dávalo největší smysl.

Velká tržní síla Fitbitu by totiž s některým jeho modelem mohla Alphabetu pomoci více prosadit jeho operační systém wearOS, anebo by Google svůj systém mohl obohatit o technologie Fitbitu, aby překonal některé vlastní neduhy, např. mizernou výdrž na baterii. Zatím jde ale pouze o spekulace. Až později uvidíme, zda se firmy dohodnou a jaký to případně bude mít vliv na celé odvětví.