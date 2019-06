Google konečně zpřístupnil automatické mazání historie polohy u Androidu a iOS

Google je dlouhodobě trnem v oku uživatelů kvůli tomu, že sbírá obrovské množství soukromých dat. A není v tom sám, dělá to Facebook, téměř každá mobilní aplikace, webové stránky zase sbírají cookies... Samotný Google se vždy bránil tím, že data sbírá za účelem „lepší uživatelské zkušenosti, lepší využitelnosti svých služeb nebo kvůli kvalitnějším cíleným reklamám“. Tentokrát však americký gigant udělal vstřícný krok směrem k běžným uživatelům, kterým dnešním dnem zpřístupňuje automatické mazání dat o poloze na Androidu a iOS.

Auto-delete controls for Location History start rolling out today on Android and iOS, making it even easier for you to manage your data → https://t.co/dX1uoqcR8O pic.twitter.com/Oc3fk66QNm