Google láká na představení levnějších Pixelů. Ukáže je na konferenci I/O

Google přidává plyn v oblasti hardwaru. Americká firma dosud představovala nové smartphony pouze jedenkrát ročně – v tradičním podzimním termínu tak, aby se novinky stačily dostat do prodeje v předvánočním období. Letos poprvé Google tuto tradici poruší a přidá další smartphony v polovině roku. Nové Pixely střední třídy budou představeny na startu vývojářské konference Google I/O 2019 v úterý 7. května.

Napovídá to teaser na stránkách amerického Google Storu. Firma je partnerem nového snímku Avengers: Endgame a v tomto duchu používá slogan „Pomoc je na cestě“ a upřesňuje, že „7. května přijde něco velkého do vesmíru Pixelů“. Podle dřívějších spekulací půjde o odlehčené varianty aktuálních vlajkových smartphonů. Pod názvem Pixel 3a a Pixel 3a XL by se měly představit podobně designované modely s nižší výbavou a v plastovém těle.