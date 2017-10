Google má dnes večer velkou tiskovku. Ukáže nejen Pixel 2

Dnes v 18:00 začíná velká tisková konference společnosti Google, sledovat ji můžete přímo zde:

Co od akce čekat

Na MobilManii nám půjde hlavně o druhou generaci smartphonů Pixel. Menší model by znovu letos mělo vyrobit HTC, nabídne podobný design, lepší výbavu, ale kupodivu si ponechá stále široké rámečky kolem displeje.

Google nehodlá experimentovat a znovu vsadí na 5” AMOLED displej a osvědčený procesor Qualcomm Snapdragon 835. Můžeme počítat se 4 GB RAM a vzhledem k informacím z propagujícího videa posílí také fotoaparát, baterie a vnitřní paměť, zřejmě začne na 64 GB. Mluví se také o tom, že si HTC pro oba Pixely připravilo „mačkací” gesta známé z jeho funkce Edge sense u nových modelů.

Upoutávka na nové Pixely:

U většího Pixelu 2 XL už viditelné změny budou výraznější. O výrobu by se překvapivě mělo postarat LG a Korejci roztáhli displej skoro až k okrajům. Potvrzují to rendery od Android Police a Evana Blasse. Podle Engadget je úhlopříčka obrazovka 6" při 2K rozlišení. Jinak se i zde počítá s použitím Snapdragonu 835, 4 GB RAM a minimálně 64 GB paměti.

Oba telefonu dostanou stereo reproduktory a po vzoru konkurence přijdou o 3,5mm sluchátkový konektor. Na obou by od základu měl být nainstalovaný Android 8.0.1 Oreo. Navzdory větší paměti mají Pixely 2 startovat na stejných cenách jako loni. Menší Pixel 2 zřejmě půjde do prodeje za 649 dolarů (odhadem 18 500 Kč), Pixel 2 XL přijde na 849 dolarů (cca 24 500 Kč). Loni Google slíbil, že Pixely dostane do ČR, ale nedopadlo to. Povede se letos, nebo znovu budeme odkázaní na předražené přeprodejce?

A dál?

Google na tiskovce ukáže také druhou generaci VR brýlí DayDream View, která vymění textil za nylon a zřejmě jej čeká mírné zdražení. Uvidíme chytré reprodutkory Home Mini a Home Max, která mají přímo konkurovat Amazonu a jeho repráčkům Echo a Echo Dot. Spekuluje se také o chytrých sluchátkách s integrovaným Google Assistantem, či dlouho očekávaném konvertiblu Pixelbook. Očekává se, že Google (po vzoru Applu) uvolní vývojářský kit ARCore pro rozšířenou realitu.

Zdroje: Engadget, The Verge, Android Police