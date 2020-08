Google má globální výpadek některých služeb. Postižený je hlavně Gmail a Disk

Kolem šesté ráno našeho času začali uživatelé po celém světě reportovat problémy s nahráváním souboru do Gmailu a na Google Disk. Projevy jsou různé, když to teď při psaní článku zkouším, pokus o upload fotky na Disk skončil chybou, do zprávy na Gmailu se jako příloha přidala, ale trvalo to nezvykle dlouho a také zde nakonec vyskočila chybová hláška. Někteří uživatelé reportují obdobné problémy také u služeb Google Meet, Voice, Docs, Admin Console a Chat.

Firma krátce na to reagovala, že problém vyšetřuje a slíbila podrobnější report v 10:20 našeho času.