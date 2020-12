Google zaznamenal velký výpadek služeb. Nefungoval Gmail, YouTube ani Kalendář

Google se zhruba od dnešní 13. hodiny potýkal s velkým výpadkem mnoha svých služeb v několika světových regionech. Kolaps zasáhl také Českou republiku, mnoha uživatelům nefungoval správně Gmail, výpadky zaznamenal i videoportál YouTube a také Kalendář Google.



Mapa výpadků služeb YouTube a Gmail podle portálu Downdetector

Podle údajů portálu Downdetector, monitorujícího výpadky známých světových online služeb, se největší problémy týkaly Evropy, postiženo bylo ale například i Japonsko nebo část Spojených států. Ovlivněny byly jak desktopové verze služeb, tak i jejich mobilní aplikace, které mohly vyhazovat nejrůznější chybová hlášení.

V případě YouTube šlo přehrávání spustit v prohlížeči přepnutém do anonymního režimu. Pokud jste byli přihlášeni pod svým účtem, obsah se načíst nemusel. To by mohlo značit chybu s autentizací účtů. V případě vyhledávače ale vše fungovalo správně i při přihlášení. Google zatím žádné stanovisko nevydal.

Aktualizováno ve 14 hodin:

Po zhruba hodinu trvajícím výpadku se většina služeb Googlu pomalu vrací k normálu. V tomto okamžiku už nám opět funguje Gmail i YouTube s přihlášením k účtu.