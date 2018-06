Google Measure: smartphony s podporou ARCore mohou fotoaparátem měřit okolí

Google na svém aplikačním obchodě vydal aplikaci Measure, která slouží k měření objektů okolo vás v reálném čase. Aplikace využívá knihovnu ARCore, která slouží pro práci s rozšířenou realitou, ta je však zatím k dispozici pouze u vybraných smartphonů. Pokud mezi ně spadá i ten váš, můžete si aplikaci zdarma stáhnout a vyzkoušet.

Využití aplikace je jednoduché, po spuštění vidíte okolí skrz fotoaparát a čekáte na to, až telefon rozpozná rovinu (podlaha, deska stolu, polička, apod.), což dá vědět tečkovanou strukturou. Následně můžete do hledáčku přetáhnout měřidla pro délku a výšku. V nastavení jsou mimo imperiálních k dispozici i metrické jednotky, přesnost změřených dat je podle Googlu pouze „odhadovaná“, přesto se však výrazně blíží skutečnosti.

Jak probíhá měření pomocí aplikace Google Measure:

Vrtat díry do TV držáku na zeď s použitím aplikace nedoporučujeme, ale pokud vás bude zajímat, zda se do rohu obýváku vejde sedačka, zjistíte to přímo z aplikace, bez potřeby ručního měření.