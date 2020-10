Google nacpal chytrá vlákna do batohu, výsledkem je krásný Samsonite Konnect-i. Co umí?

V roce 2015 přišel Google s projektem Jacquard, který integruje dotyková vlákna do tkaniny. V roce 2017 přišel první reálný produkt, který technologii integroval – chytrá džínová bunda Levi's. Další na řadě byl batoh. Jenže Yves Saint Laurent Cite-e s cenou přes 22 tisíc korun patrně neměl moc šancí na masové rozšíření. Teď přichází další batoh, s cenou 200 za verzi Slim, resp. 220 dolarů za Standard (cca 5 500 Kč, resp. 6 000 Kč) je Samsonite Konnect-i přece jen dostupnější.

Integrace technologie Jacquard má podobu dotykové plochy na levém popruhu a slotu na malý modul, který zajišťuje bezdrátovou komunikaci s mobilem. V aplikaci (iOS/Android) definujete jednoduché akce pro přejetí dolů/nahoru, jednoduché a dvojité klepnutí a podržení. Může to být skok na další/předchozí skladbu, vyfocení selfie s odstupem tří sekund (to abyste na každé fotce nebyli s rukou na popruhu), uložení aktuální zeměpisné polohy a také lze aktivovat Google Assistanta, což otevírá celou paletu dalších funkcí a možností.

…jen musíte mít sluchátka, protože batoh nemá mikrofon, ani reproduktor. Zato mu nechybí haptický feedback, vibrace, což je účinný způsob, jak upozornit na příchozí zprávu, hovor, navigační pokyn, nebo po sekundách vyťukává časovou samospoušť při focení. Je tu i různobarevná notifikační diodka, která je však značně mimo běžné zorné pole, takže si jí spíše nevšimnete.



Předchozí produkty s vlákny Google Jacquard. Předražený batoh Yves Saint Laurent a džínová bunda Levi's.

Batoh je dle mého názoru lepší aplikace technologie Jacquard, než předešlá bunda. Tu si neoblečete při každé příležitosti, do každého počasí, do každého ročního období, ale batoh (spíše) ano. Nevýhoda? Přece jen je do další zařízení navíc a jeho práci v podstatě zastanou chytré hodinky – ty sice mají výrazně menší dotykovou plochu, zato jsou s vámi celý den a vždycky k dispozici.

Představení batohu Samsonite Konnect-i:

Zdroj: Samsonite, via Engadget