Google Now přichází o Chytré karty. Přebírá je Assistant, na toho si ale v Česku ještě počkáme

Chytré karty mizí z Google Now už delší dobu, teď však nastal definitivní konec. Funkci přebírá Google Assistant, který tak nově bude proaktivně doporučovat kdy máte kam vyrazit či co by vás mohlo zajímat. Pro telefony v češtině to ale znamená, že o funkci prozatím přijdou, Assistant k nám dorazí až koncem roku, Český Google nám potvrdil, že na dříve ohlášeném časovém plánu se nic nemění.

Chytré karty s přesunem do Assistanta doznaly několika změn. Krom nabízení cest domů, do práce či na schůzky z kalendáře nabídnou i přehled nadcházejících událostí či informace o doručovaných balíčcích. Krom prostého zobrazování informací nabízí i akce, které by se vám mohly hodit – od vytočení hovoru, přehrání hudby až po přečtení zpráv.

Aktualizace je již nyní dostupná pro telefony s Androidem v jednom z podporovaných jazyků. Pro zapnutí funkce si tak stačí přepnout rozhraní vašeho telefonu například na angličtinu.

Google Assistant nedávno získal i podporu 6 nových hlasů: