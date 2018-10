Google obrací o 180 stupňů. Balíček svých aplikací pro Android v Evropě zpoplatní

V červenci jsme vás informovali o výsledku tažení Evropské Unie proti Googlu za zneužití monopolního postavení Androidu na trhu. Google musel zaplatit pokutu ve výši 4,34 miliard EUR (cca 110 miliard korun), a to nedlouho poté, co musel z vlastní peněženky EU vysázet na stůl 2,42 miliardy EUR (63 miliard Kč), a tzo zneužití monopolu ve vyhledávači.

S trochou nadsázky se dá říct, že bezplatný Android v Evropě vychází Google v poslední době dost draze. Americký gigant si tak poplatky vybere zpět na výrobcích smartphonů. Pokud totiž budou chtít v Evropě nabízet telefony s balíčkem aplikací od Googlu (včetně Obchodu Play), budou muset uhradit licenční poplatek. K licenci balíčku aplikací půjde bezplatně přidat i Chrome s vyhledávací aplikací Google Search. Google tak formálně vyhoví antimonopolním požadavkům EU.



Google se opírá o to, že si vyhledávač můžete v Androidu snadno změnit, resp. rychle a jednoduše odebrat předinstalovaný Chrome. Stejně mu to ale nepomohlo...

Android tak v Evropě změní zavedené standardy. Zatímco v minulosti byl balíček aplikací od Googlu, zejména obchod Play, neoddělitelnou součástí systému, do budoucna se počítá s tím, že si pořídíte Android smartphone, kde může být hlavním zdrojem jiný aplikační obchod, např. u Samsungu by to byl portál Galaxy Apps.

Reakce CEO Googlu na pokutu udělenou EU:

Čistý operační systém jako takový i nadále zůstává bezplatný, je však otázkou, kdo bude chtít Android (nebo jeho alternativní vývojové větve, pro které platí stejná pravidla) používat bez Obchodu Play. A jeho integrace se jistě promítne do zvýšení cen koncových zařízení, byť přesnou hodnotu licenčních poplatků zatím neznáme.

Via The Verge