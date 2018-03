Google Pay už umí ukládat i jízdenky na MHD. Zatím jen v Las Vegas

Google Pay, nedávno ještě známý jako Android Pay, ukazuje své další možnosti. Nejen že s aplikací můžete platit v obchodech na bezkontaktních terminálech (pokud služba akceptuje platební karty vydané vaší bankou) a můžete si do ní ukládat i vybrané věrnostní a klubové kartičky, ale nově se můžete Google Pay prokázat i při vstupu do MHD.

Tento projekt první svého druhu zatím odstartoval pouze v americkém Las Vegas, kde se dá pomocí Google Pay zaplatit za tamní městskou monorail dráhu. V praxi jde vlastně o kombinaci platby na internetu a ověření u terminálu. Nejprve si na stránkách monorailu koupíte např. celodenní virtuální jízdenku, tu si poté nahrajete do Google Pay a u turniketu pouze „pípnete“ telefonem pro ověření.

Mohlo by to být i jednodušší, například jednorázově zaplatit přímo u vstupu k vlaku, ale to záleží na tarifním systému daného provozu. Tímto způsobem by mohla služba fungovat například v systému londýnské dopravy, kde podobnou funkci zastává karta Oyster a kde lze i za jednorázovou jízdu například v autobusu zaplatit bezkontaktní kartou. Google slibuje podporu dalších dopravních provozů, ale ve kterých městech zatím konkrétně nesdělil.

Jak platit mobilem se službou Google Pay (dříve Android Pay):