Google Pixel 3 se rýsuje. Vyrobí jej stejná firma, která dělá iPhony

Druhá generace Pixelů se představila na začátku října 2017 a podobný termín můžeme očekávat i letos pro generaci třetí. Úniky a spekulace říkají, že také letos přijdou dva modely. Menší si udrží klasický design s relativně velkými rámečky (ale i tady se oproti aktuálnímu modelu ztenčovalo) a stereoreproduktory.

Výřez v displeji dostane až Google Pixel 3 XL. Horní rámeček je opravdu tenoučký, spodní je naopak docela masivní, zato se do něj vejde reproduktor a i když je horní sluchátko viditelně menší, patrně se můžeme těšit na stereo efekt. Oba modely mají obrazovku s poměrem stran 18:9. Zatímco loni Google urval titul DxO pro nejlepší fotomobil na světě s jedinou kamerou, tentokrát bude vepředu i vzadu kamera dvojitá.

Pixely budou první telefony, na kterých bude běhat Android P, i když letos by díky úzké spolupráci s LG, Nokií a řadu dalších výrobců v rámci projektu Android One neměly být tak osamocené a nejnovější verze operačního systému se rychleji dostane i do řady dalších modelů. Co Android P dokáže a jak vypadá, si můžete prohlédnout zde:

Už od začátku řady Nexus jsme si zvykli, že Google mění výrobce svých telefonů a tentokrát se proslýchá, že třetí Pixely vyrobí Foxconn (mj. výrobce iPhonů). A nakonec to dává smysl, vždyť Google loni koupil inženýry a vývojové kapacity od HTC, takže si letošní telefony navrhuje sám a potřebuje továrnu. A Foxconn dlouhodobě prokazuje, že tuto roli plní skvěle.

