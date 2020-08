Google Pixel 5 čekají velké změny. Dostane nižší výbavu a podivného sourozence

Zhruba za měsíc má Google představit Pixel 5, ale letos bude vše jinak, než v minulých letech. Letos zřejmě poprvé přijde pouze jeden hlavní model s 6" OLED displejem o frekvenci 90 Hz. Jako zlatá střední cesta mezi modely s 5,6" a 6,3" úhlopříčkou z minulosti.

Změnou projde také design, který bude velmi podobný nedávno představenému Pixelu 4a. Podle úniků tak působí trochu nudně. Google se totiž letos vzdá senzoru Soli, který u Pixelu 4 zajišťoval odemykání obličejem a sledoval různá gesta. Místo toho vsadí na bezrámečkový displej s průstřelem a tradiční čtečkou otisků prstů na zadní straně. Zachováno zůstane alespoň hliníkové tělo a pravděpodobně i voděodolnost IP68.

Přestože Google Pixel nikdy nebyl o výkonu, držel krok s trhem a nabízel vždy procesor nejvyšší řady. Letos však vsadí na nižší řadu, čipset Qualcomm Snapdragon 765G a 5G konektivitou. Ne že by snad trpěl nedostatkem výkonu, ale Google se tak vzdává statutu vlajkového modelu.

Šetřit se nebude na zbytku výbavy, Pixel 5 dostane 8 GB RAM a poprvé bude minimem úložiště o kapacitě 128 GB. Mluví se také o 4 000 mAh baterii, čímž by si Pixel oproti loňským 2 800 mAh výrazně polepšil. Prioritou má opět být fotoaparát. Konečně nabídne tři objektivy, k „normálu“ se přidá teleobjektiv a širokáč.

Pixel 4a 5G

Google však v portfoliu hodlá udělat ještě větší zmatek. Kromě Pixelu 5 má totiž přijít také updatovaný Pixel 4a 5G. Překvapivě, ale nepůjde o přidání 5G konektivity do existujícího telefonu, ale o kompletně nový telefon, který jakoby výbavou i vzhledem z oka vypadl Pixelu 5, jen by měl mít plastové provedení. Přesto nabídne větší 6,2“ displej a překvapivě stejný procesor Snapdragon 765G doplněný o 6 GB RAM a 128GB vnitřní úložiště. Dostat by měl duální fotoaparát z Pixelu 4, jen teleobjektiv zde bude vyměněn za širokáč.

Podle uniklých informací se může zdát, že Google hodlá svým portfoliem pořádně zamíchat a možná v něm mnozí budou mí trochu chaos. Podrobnosti se však dozvíme již brzy. Podle Jona Prossera by měly oba telefony dorazit 30. září. Otazník visí hlavně nad cenami telefonů. U Pixel 4a 5G se mluví o 499 dolarech, Pixel 5 by měl být logicky alespoň o něco dražší.

