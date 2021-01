Google Pixel 5: Vítězství softwaru a hromada kontroverze

Kontroverze Google Pixelu 5 začíná u procesoru. Nejde o špičkovou řadu, jsme o patro níž, ale nakonec je Snapdragon 765G to, co nám vadí úplně nejméně. Myšlenka je taková, že je výkon dostatečný a my souhlasíme! Problém je, že to mělo přispět k nízké ceně, ale to se úplně nepovedlo. CZC.cz prodává Pětku za 19 990 Kč, což je teritorium plnotučných vlajkových smartphonů…

Trochu zvláštní (ale praktické) je kovové tělo, které je zakryté matným nástřikem ve dvou nudných barvách (se zábavnými názvy Just Black a Sorta Sage). Líbí se nám výdrž baterie, která se od tragédie v dobách Pixelu 2 posunula k velmi dobrým hodnotám – není výjimkou, že i „heavy user“ jde spát se 30 % na ukazateli.

Líbí se nám malé (a překvapivě lehké) tělo, rozměry jsou někde mezi iPhonem 12 a 12 mini. Líbí se nám, že ani kovové unibody neznamená zrušení bezdrátového nabíjení, zachovaná je i voděodolnost IP68. Jistou dávku kontroverze schytá i čtečka otisků prstů na zádech, ale nám se líbí. Je rychlá, spolehlivá a kromě odemykání s ní stáhnete notifikační roletu.

Horší je to se sluchátkem v displeji. Jako sluchátko funguje dostatečně, ale jako druhý reproduktor do sterea už nestíhá. A pak je tu fotoaparát. Jistě, Google nám znovu dokazuje, jaká kouzla se dají udělat pomocí softwaru. Ale nemohl by to dokazovat jinak, než se čtyři roky starým hardwarem?



Hlavní předností Pixelu 5 je teleobjektiv, který umožní zachytit více ze scény. Nechybí ani špičkový noční režim.

Fotky vypadají stále dobře, ale konkurence zabrala na hardwarové straně, dotáhla se a v některých aspektech už Google dávno překonala. Pěkný argument je neomezená záloha do Google Fotek, kterou všichni ostatní brzy ztratí…

Těžko se chápe i to, že Google od minulé generace odstranil procesor Neural Core na rychlé a efektivní zpracování obrazových informací. Pryč je také Soli, na které uživatelé loňských Pixelů nedají dopustit.

Pokud máte jasno v tom, že je Pixel 5 drahý, tak je tu ještě Pixel 4a 5G. Ten už je za necelých 15 tisíc, ale pořád dostanete stejný foťák a bezprostřední softwarovou podporu od Googlu. Jako bonus přidává sluchátkový 3,5mm jack, naopak ztrácí vodotěsnost, bezdrátové nabíjení, je větší, ale má menší baterii.